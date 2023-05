Forró Ananindeua marca as comemorações juninas da cidade na próxima quinta-feira (1)

Os festejos juninos começam já na próxima quinta-feira (1º) com o 27º Forró Ananindeua - Edição Shopping Metrópole 2023. O evento, realizado pela primeira vez no local, ocorrerá entre os dias 01 a 04 de junho, sempre das 16h às 21h, com entrada franca. Dentre as atrações estão o Festival de Quadrilhas e Misses, cujos prêmios são os maiores da história da quadra junina no município. O tradicional arraial terá seis apresentações por dia, totalizando 18 quadrilhas no total.

Na última quinta-feira (25), a organização realizou o sorteio para definição da ordem das apresentações das quadrilhas juninas inscritas no concurso. Os 18 grupos se apresentarão nos dias 01, 02 e 03 de junho. No último dia do Forró Ananindeua, 04 de junho, serão conhecidos os vencedores e vencedoras da premiação, além da apresentação das quatro melhores colocadas na categoria juvenil/adulto, assim como das misses campeãs e da quadrilha mirim.

O primeiro lugar das quadrilhas juninas levará um prêmio de R$ 10.000. O segundo ganhará R$ 5.000. O terceiro receberá R$ 3.000. E o quarto R$ 2.000. Do quinto ao décimo grupo colocado, a premiação distribuída será de mil reais para cada.

Já as misses classificadas entre o 1º e 5º lugar também serão premiadas com mil reais cada. Na categoria das quadrilhas mirins, o primeiro colocado levará o prêmio de R$ 2.000. As misses mirins, que ficarem entre a 1ª e a 6ª colocação, ganharão um prêmio surpresa.

O objetivo da 27ª Edição do Forró Ananindeua é incentivar a preservação e o fomento da cultura popular tradicional do período junino. A realização é do Shopping Metrópole em parceria com a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA). O evento no shopping é uma novidade para o público de Ananindeua, que poderá se divertir em família com as apresentações.

“É a primeira vez que organizamos um evento nesse sentido, e tenho certeza que o público ficará muito satisfeito com que irá ser exibido na programação. As festividades juninas sempre fazem a alegria de todos”, ressalta Yughen Angheben, gerente de marketing do Shopping Metrópole.



Serviço - Forró Ananindeua Edição Shopping Metrópole 2023

Data: de 01 a 04 de junho

Horário: de 16h às 21h

Local: Praça do Shopping Metrópole Ananindeua, localizado no Km 04 da rodovia BR-316.

Entrada gratuita