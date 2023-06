A Força Aérea Brasileira (FAB) mostrou aviões antigos neste domingo no “Portões Abertos 2023”, em comemoração aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação. O evento realizado na Base Aérea de Belém (BABE) ocorreu das 9 às 16 horas. Além da exposição de aeronaves históricas, os visitantes puderam apreciar sobrevoos de aeronaves, exposição de aeromodelismo e de carros antigos, atrações regionais e culturais e a apresentação da tradicional Banda de Música da Base Aérea de Belém.

Segundo o Tenente-coronel Fabrício, Comandante do Esquadrão de Patrulha Netuno, o evento atingiu as expectativas. A estimativa da organização era que aproximadamente 30 mil pessoas passassem pelo evento.

“Evento para a gente está excelente. O público está muito bom. A quantidade de pessoas que compareceu no evento foi grande. A gente se preparou para isso. Há dois anos que não realizávamos o evento e a quantidade de gente foi um sucesso”, destacou. “O evento de Portas Abertas é para a comunidade de Belém. Tem o objetivo nosso é fazer o congraçamento com a comunidade paraense e de Belém e mostrar um pouco do que a gente faz”, complementou.

A BABE promoveu atividades voltadas para toda a família com um espaço infantil com brinquedos infláveis e brinquedoteca, diversos expositores, e uma praça de alimentação.

Força Aérea Brasileira expõe aviões antigos no 'Portões Abertos 2023' Foto: Ivan Duarte / O Liberal

O motorista Diego Luciano, de 38 anos, levou os filhos José e Lucas para o evento. A família gosta muito de aeronaves e decidiu conhecê-las de perto no domingo. “Eu gosto e os meninos gostam também. Eles são bem mais apaixonados pela aviação. É uma euforia ver coisa nova assim, tirar eles de casa e vir para cá se divertir. A exposição foi maravilhosa e eles gostaram”, afirmou.

Diego já aguardava o evento há algum tempo. A última edição do “Portões Abertos” ocorreu em 2018, em Belém. “É importante, porque faz tempo que a gente estava esperando. Eu acompanho há muitos anos e hoje pude vir trazê-los aqui. Para a criança é muito importante. Tem muita coisa educativa aqui. Não é só a parte da exposição”, assegurou.

O também motorista Jimmy Roger Santos, de 35 anos, visitou o espaço com os filhos Monique, de cinco anos, e Caique, de oito. “É legal. Muito bom. Trouxemos as crianças para conhecer os aviões. Elas gostam de ver. A maioria das vezes veem apenas pela TV e agora trouxemos eles para ver presencialmente”, destacou.