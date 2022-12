Caças suecos são incorporados na esquadra da FAB

Os primeiros caças F-39 Gripen foram incorporados na esquadra da Força Aérea Brasileira, em uma cerimônia que ocorreu na Base Aérea de Anápolis (GO), a 50 km de Goiânia, nesta segunda-feira (19). As aeronaves realizaram um voo de demonstração, sendo pilotados pelo tenente-coronel Gustavo Pascotto, comandante do Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), e pelo tenente-coronel Ramon Lincoln Santos Fórneas. Com informações da Agência Brasil.

A incorporação ocorre oito anos após a assinatura do contrato com a Força Aérea Brasileira (FAB). A principal missão para os caças brasileiros será de interceptadores aéreos. Segundo a FAB, as demais capacidades, como ataque ao solo, guerra eletrônica, entre outras, serão adicionadas em fases. Essa é a primeira leva de um total de 36 aeronaves que têm 4,5 metros de altura, 14 metros de comprimento e podem chegar a 2.400 km/h.

O contrato de exportação, no valor de R$ 20 bilhões, foi o maior com a Suécia e prevê a transferência de tecnologia para o Brasil. Diversos militares, entre pilotos, técnicos e engenheiros, foram enviados para a Suécia, onde aconteceu a fase de instrução em diversos aspectos do caça, indo da pilotagem ao conhecimento de projeto e produção.

Antes de entrarem em operação, também houve uma série de ensaios e validações realizadas pelo Centro de Ensaios em Voo do Gripen (GFTC), em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo.

"O início das atividades operacionais do Gripen pela Força Aérea Brasileira é um dia extremamente importante, não só porque marca o início de uma nova era operacional para a FAB, mas também porque é o resultado de anos de muito trabalho em conjunto com a Força Aérea e com nossos parceiros industriais brasileiros Embraer, AEL Sistemas, Akaer, Atech e nossas próprias subsidiárias no Brasil" disse Micael Johansson, o presidente e CEO da fabricante sueca dos caças, a Saab.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)