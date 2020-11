Flip anuncia lista de autores e artistas confirmados

Após adaptar seu formato para o ambiente virtual por conta da pandemia, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, anunciou, na sexta-feira, 6, os autores e artistas que vão participar de sua 18ª edição, entre os dias 3 e 6 de dezembro.

A lista reúne 19 nomes, um número menor do que em edições anteriores. Como adiantado pelo Estadão no início de outubro, estão confirmados a britânica Bernardine Evaristo (vencedora do Booker Prize de 2019 e que participará da mesa de abertura), a colombiana Pilar Quintana (cujo romance A Cachorra será lançado pela Intrínseca) e o brasileiro Itamar Vieira Junior (autor de Torto Arado).

Entre os brasileiros anunciados estão Ana Paula Maia, Elisa Pereira, Fernando Alcantara, Jeferson Tenório, Jota Mombaça, Lilia Schwarcz, Luz Ribeiro, Marcello Alcantara, Nathalia Leal, Rodrigo Ciríaco e Stephanie Borges.

Por sua vez, a lista de convidados internacionais reúne ainda Chigozie Obioma (Nigéria), Danez Smith (EUA), Eileen Myles (EUA), Jonathan Safran Foer (EUA) e Regina Porter (EUA).

A Flip Virtual será gratuita, sem venda de ingresso e com participação ilimitada de público na transmissão que será ao vivo em plataforma própria e nas redes sociais da Festa. Também haverá vídeos gravados, eventos paralelos e programações de parceiros.

