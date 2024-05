‘Fli Ananin’ celebra literatura e diversidade cultural em Ananindeua

A Festa Literária de Ananindeua (Fli Ananin) retorna para sua segunda edição, prometendo ser mais do que um simples evento cultural, mas sim um verdadeiro encontro de mentes criativas e um festival de histórias. Marcado para ocorrer nos dias 7 a 9 de junho de 2024, em um shopping localizado na rodovia BR 316, Km 4, no bairro do Coqueiro. O evento tem como objetivo contribuir à rica tradição literária da região e celebrar a diversidade das vozes que a compõem.

Neste ano, a Fli Ananin presta uma merecida homenagem a dois ícones locais da literatura: Jetro Fagundes e Rejani Aguiar. Suas contribuições marcantes para a cena literária de Ananindeua serão celebradas e suas obras serão o centro das atenções durante o evento. Além disso, será uma oportunidade para honrar a memória do inesquecível poeta Ramon Stergmann, cujo legado artístico ecoa através das décadas.

Com uma programação abrangente, a Fli Ananin oferece diversas atividades para todos os amantes da literatura e das artes (Foto: Marco Naziazeno / Nucom Seac)

“A importância da Festa Literária de Ananindeua é mais que um simples evento cultural. Ela é um marco importante para a cidade e seus habitantes. Ao trazer escritores renomados para palestras, debates, sessões de autógrafos e diversas atividades relacionadas à leitura, esta festa se torna um espaço de encontro, aprendizado e celebração do mundo das palavras”, disse Álvaro Andrade, idealizador e produtor do evento.

Para Álvaro Andrade, além de proporcionar entretenimento de qualidade, a Fli Ananin desempenha um papel fundamental no estímulo à leitura, na valorização da cultura local e na promoção da criatividade. “Ao oferecer acesso a diferentes formas de expressão literária e artísticas, ela contribui para a formação intelectual emocional dos cidadãos, enriquecendo suas vidas e ampliando seus horizontes. A festa literária também fortalece a identidade cultural da cidade, destacando sua história, suas tradições e seus talentos”, concluiu..

Com uma programação abrangente, a Fli Ananin oferece diversas atividades para todos os amantes da literatura e das artes. Desde sessões de autógrafos e debates estimulantes, atividades culturais envolventes e a oportunidade de explorar uma seleção diversificada de livros fornecidos por editoras, o evento promete ser um espaço inclusivo para a troca de ideias, aprendizado e celebração da expressão literária. A coordenação do evento espera receber cerca de 18 mil visitantes nos dois dias da festa literária.

Comprometidos com a acessibilidade e a inclusão, os organizadores garantem que todos os públicos possam participar plenamente do evento. Com recursos como guias táteis, materiais em braile, legendagem para surdos e ensurdecidos, e instalações acessíveis, o Fli Ananin assegura que cada visitante se sinta bem-vindo e capaz de aproveitar ao máximo o que o evento tem a oferecer.