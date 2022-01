Flay curte praia do Rio de Janeiro ao lado do filho

Flay, ex-participante do BBB20 curtiu praia na companhia do filho, Bernardo, de 4 anos, neste domingo (16). A cantora, que é natural da Paraíba e decidiu se mudar para São Paulo após sua participação no reality show, foi fotografada na saída de uma praia da Zona Sul da capital fluminense.

De biquíni amarelo e shorts jeans, Flay enrolou o filho em uma toalha para que o menino se secasse. Ao perceber a presença de um paparazzo, a ex-BBB acenou e fez o gesto de paz e amor. O pequeno Bernardo também notou o fotógrafo e sorriu.

Aos 27 anos de idade, a cantora está focada em sua carreira muscical desde que conquistou visibilidade com a participação no BBB20.