Flávio Venturini compartilha sucessos e histórias em Belém (PA)

Prestes a completar 50 anos de carreira, iniciados com o disco "Criaturas da Noite", do grupo O Terço, o cantor e compositor mineiro Flávio Venturini volta a Belém (PA), a fim de brindar antigos e novos fãs com dois momentos recheados de atrações. Um deles será um show com programação a partir das 20h desta quarta-feira (14), na Cervejaria Cabôca, no Boulevard Castilhos França. O outro ocorrerá nesta quinta-feira (15), durante o evento Multilinguagens da Economia Criativa Amazônica (MECA), no Teatro Gasômetro, no Parque da Residência, organizada pelo Sebrae PA, em que Flávio abordará fatos da trajetória artística dele. Assim, o público da capital paraense vai poder conferir os sucessos e histórias desse grande nome da música brasileira, em um show solo reunindo canções como "Nascente", "Princesa", "Espanhola", "Todo Azul do Mar", "Noites com Sol", "Besame", "Clube da Esquina 2", "Linda Juventude", "Planeta Sonho" e "Criaturas da Noite".

Em entrevista ao Grupo Liberal, Flávio Venturini adiantou que vai cumprir uma agenda de shows pelo Brasil, e, em novembro, dará uma parada, para embarcar de vez no projeto comemorativo dos 50 anos de carreira. Desse modo, as apresentações e o bate-papo do artista em Belém ganham um sabor especial. "Eu vou cantar os sucessos e também músicas do disco mais recente 'Paisagens Sonoras Vol. 1'", anunciou Flávio. Nesse trabalho mais recente é que está a faixa título do show, "O céu que de quem ama". Em outras palavras, canções que marcaram e marcam a trajetória de toda a turma de cantores, compositores e músicos do Clube da Esquina, referência mineira na música do Brasil, nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Toninho Horta, 14 BIS, Beto Guedes, Tavinho Moura e, em especial, o próprio Flávio Venturini.

De coração

A relação do público paraense é sempre afetuosa com esse artista. Tanto que toda vez que Flávio vem a Belém é, como se diz, casa cheia, isto é, público fiel que não deixa de conferir a voz em falsete, os tons nos teclados e no violão e, sobretudo, a vibração nas letras e na presença ao vivo desse artista. "Essas idas a Belém começaram a partir do fato de que eu morava no Rio e tinha um futebol que reunia uma turma. Nesse futebol, estava o Nilson Chaves (cantor e compositor referência da música paraense). E o Nilson m me fez o convite para tocar em Belém. E eu vim, e até fizemos show juntos, uma amizade mesmo", relata.

Além dos shows em Belém, Flávio Venturini lembrou que teve trabalhos seus gravados por duas intérpretes paraenses. No caso, Leila Pinheiro, que fez sucesso com "Besame", e Jane Duboc, que assim como Fafá de Belém tem amizade perene com o pessoal do Clube da Esquina. Jane gravou o disco "Partituras" com músicas da Venturini. Flávio anunciou que vai se apresentar no dia 10 de outubro, durante a programação do Círio de Nazaré 2024, na Praça Santuário, em Belém (PA), a convite da cantora paraense Liah Soares.

Registros

Para os fãs de carteirinha de Flávio, é bom saber que o artista está produzindo um documentário e um livro abordando a trajetória musical dele. Sobre a continuidade de "Paisagens Sonoras", Flávio contou que está gravando canções, como "Poetry of the Byrdes" em parceria com a vocalista da banda Renaissance, Annie Haslam, e mais "Coração a Dentro" e outras. A partir do que escutou dos Beatles, Clube da Esquina e grupos de rock progressivo, Flávio Venturini conquistou seu espaço na música brasileira, atuando em O Terço, o 14 BIS e em carreira solo.

Sobre os 50 anos de carreira, ele comentou, brincando: "A gente nem sente; quando vê, já passou. Mas, são muitas histórias". E o Pará faz parte dessa história, pela acolhida a Flávio, a ponto de ele ter composto "Cais de Belém e "Lua de Marajó" (em "Paisagens Sonoras Vol. 1", inspirado pelo cenário paraense. "Sobre 'Lua de Marajó', eu desci no Marajó, com o violão, e estava uma Lua Cheia linda, então, eu fiz a música", contou.

MECA

Canções e histórias farão parte do encontro que Flávio Venturini terá com o cantor Arthur Espíndola, na Estação Gasômetro, nesta quinta-feira (15), como parte da 2ª edição do Multilinguagens da Economia Criativa Amazônica (MECA), na Estação Gasômetro, no Parque da Residência. O evento, nesta quinta e sexta-feira (16), visa promover um espaço de encontro entre arte, empreendedorismo e cooperativismo, com direito a uma feira criativa e shows abertos.

Nos dias 15 e 16 de julho, a partir das 16h, com entrada gratuita, é aberta uma feira de empreendedores, cooperativas e parceiros do Sebrae, Sescoop e Senar no Parque da Residência. Às 20h, o palco do Teatro Gasômetro se transformará na sala de uma casa, onde acontecerá um sarau com música, histórias e interação artística entre o cantor Arthur Espíndola e os convidados: Flávio Venturini (15/8), Lucinnha Bastos e Banda Sayonara (16/8). O artista Andy Santos criará uma arte visual ao vivo, durante a realização dos saraus.

O Meca é uma realização do Sebrae Pará, Sescoop e Senar, com apoio da Funtelpa e da Cultura Rede de Comunicação. A produção é da Oriente Multi Produções e da MILK Produções. Como explica o cantor e idealizador do projeto Arthur Espíndola: "Este é um evento em que misturamos várias linguagens artísticas com empreendedorismo e cooperativismo. É um projeto de música, artes visuais, moda, histórias, audiovisual e muito mais ao longo de datas que ocorrem ao longo do ano de 2024".

Na feira de economia criativa, haverá 14 empreendimentos de bioeconomia, artesanato, moda e acessórios, além de cinco empreendedores do segmento de alimentos e bebidas. "A economia criativa é um dos eixos fundamentais que estamos trabalhando para a COP 30 e ações como o MECA ajudam a incentivar os pequenos negócios e eventos da economia criativa, especialmente nesse período em que o Sebrae e o Governo do Estado promovem ações para preparar os pequenos negócios para lucrarem ainda mais antes, durante e pós COP”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.



Serviço:

Dia 14 de agosto de 2024, a partir das 20h

Show "O céu de quem ama"

Flávio Venturini

Cervejaria Cabôca - Reduto Etílico

Boulevard Castilhos França, 550

Ingressos: https://tinyurl.com/FLAVIOCABOCA

MECA:

Dia 15 de agosto às 20h:

- Flávio Venturini

Dia 16 de Agosto às 20h:

- Lucinha Bastos

- Banda Sayonara

Local: Teatro Estação Gasômetro (Parque da Residência)

Dia 15 de agosto

Inteira: R$: 100,00

Meia solidária: R$: 50,00 *

*Todos pagam meia, mediante a entrega de 1k de alimento não perecível no dia do evento.

DIA 16 DE AGOSTO

Inteira: R$: 60,00

Meia solidária: R$: 30,00

*Todos pagam meia, mediante a entrega de 1k de alimento não perecível no dia do evento.

Ingressos: https://tinyurl.com/MECAII