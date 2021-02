Fiuk disse que já se apaixonou por mãe de amigo

Fiuk revelou, na tarde desta quarta-feira (24), que já se apaixonou pela mãe de um amigo. Sem entrar em detalhes, ele disse que foram anos de convivência com ela até que o sentimento evoluiu.

"Foi uma situação complicada", desabafou o filho de Fábio Jr. em conversa com Juliette, Thaís, Pocah, Lumena, Gil, Rofolffo e Lumena. Com medo de que os internautas acabassem descobrindo quem é a mulher, Fiuk contou apenas que nunca pensou em se apaixonar pela mãe do amigo.