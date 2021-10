Filme, show e palestra reabrem espaço cultural do Sindmepa

As comemorações pelo Dia do Médico, celebrado no dia 18 de Outubro, traz uma série de atividades no cineteatro do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), de hoje até quinta-feira (21). O evento cultural é aberto para o público gratuitamente.

A programação conta com a exibição do filme “Hipócrates”, o show intimista de Alba Mariah e uma palestra do escritor e médico José Maria Abreu sobre a gripe espanhola em Belém em 1918. Sempre a partir das 19h. O cineteatro tem limitação de 50 pessoas por atividade para obedecer às regras de distanciamento e prevenção da covid-19.

Inédito nos cinemas de Belém, o Sindmepa traz com a curadoria do crítico Marco Antônio Moreira o filme francês “Hipócrates” (2015). O longa mostra a vida de um médico recém-formado que comete um erro em um plantão no hospital resultando em uma morte. Para encobrir o erro, o jovem médico começa a tomar muitas outras atitudes para encobrir sua ação. O filme de direção de Thomas Lilti mostra o dilema cotidiano dos médicos.

“É um belo trabalho que mostra o drama da profissão médica. Todos os personagens passam por esse processo, quando a gente erra na profissão da gente. Mas, quando um médico erra, é a vida das pessoas que está ali. Esse é um filme muito interessante e bonito, encaixa bem nesse dia importante”, explica o curador e crítico Marco Antônio Moreira.

A cantora Alba Mariah levará um show mais intimista para amanhã (20) nas Quartas Musicais do Sindmepa. A apresentação será uma homenagem aos compositores paraenses com um passeio pelas obras de vários artistas.

“A formação que irei apresentar é menor com voz, violão de sete cordas com Marcelo Ramos, e clarinete com Thiago Amaral. É uma das formações que utilizo como cantora, algo mais intimista. Farei uma hora de show com músicas de compositores paraenses, é diferente do meu outro show. Essa é uma homenagem a compositores paraenses como Chico Sena, Paulo André Barata, Vital Lima, Leandro Dias, Waldemar Henrique e tantos outros mestres do cancioneiro popular paraense”, destaca.

E na quinta-feira (21), o médico e escritor José Maria Abreu realiza palestra com o tema sobre a gripe espanhola de 1918 em Belém. O médico de 43 anos especializado em patologia, mestre em doenças tropicais e doutor em História tem vários trabalhos sobre a história da Medicina. O livro “O vírus e a cidade – Rastros da Gripe Espanhola no cotidiano da cidade de Belém” (Pakatatu) foi lançado em 2018, aproximadamente um ano antes da pandemia de covid-19. O livro é a tese de doutorado de José Maria Abreu.

Na palestra o escritor promete abordar de maneira geral a pandemia de 1918, como a medicina lidou com a gripe espanhola, quais medicações apareceram, os boatos, o terror causado pelas incertezas no futuro, como a cidade de Belém respondeu à pandemia, como foi o Círio e a quadra Nazarena, quais ações de saúde pública foram tomadas, e outras coisas.

“A cidade não estava preparada para aquilo em 2018. Geralmente pensamos na cidade daquele período como a Belém da belle époque. A pandemia vem para exacerbar todas as tensões sociais existentes. Vem para mostrar que tem também uma Belém de ruas alagadas e de pobreza que vem à tona nessa época. Isso chama a atenção por serem duas Belém”, adianta o pesquisador.

Agende-se

Programação Cultural da Semana do Médico Sindmepa

Data: Dias 19, 20 e 21 de outubro

Hora: 19h

Local: Cineteatro do Sindmepa – Rua Boaventura da Silva, n° 999, bairro Nazaré.