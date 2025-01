Filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' é indicado em três categorias no Oscar 2025

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Oscar 2025 em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira (23), às 10h50 (horário de Brasília), durante uma transmissão ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills, conduzida por Rachel Sennott e Bowen Yang.

Essa é a primeira vez em 26 anos que uma produção brasileira é indicada na categoria de Melhor Filme Internacional, desde a indicação de "Central do Brasil" em 1999. O feito foi ainda mais marcante com a inclusão de "Ainda Estou Aqui" na categoria principal de Melhor Filme, algo inédito para o cinema nacional.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Hollywood, e será transmitida no Brasil pela TNT e pela Max, a partir das 21h.

Sobre o filme e campanha para o Oscar

Ambientado no Brasil de 1971, o longa é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A trama acompanha a luta de Eunice, uma mãe de cinco filhos, que se torna ativista após o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), sob custódia da Polícia Militar durante a ditadura militar.

Fernanda Torres vence o Globo de Ouro como melhor atriz em filme de Drama (Robyn Beck / AFP)

A atuação de Fernanda Torres, que vive Eunice, tem recebido elogios unânimes da crítica, consagrando-a como uma das principais apostas para o prêmio de Melhor Atriz. Recentemente, a atriz venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, competindo com nomes como Nicole Kidman e Angelina Jolie.

Além do sucesso nas indicações ao Oscar, "Ainda Estou Aqui" já conquistou prêmios importantes, incluindo o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. O filme também se tornou um fenômeno de bilheteria no Brasil, atraindo mais de três milhões de espectadores desde sua estreia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)