Filho de Zezé Di Camargo anuncia que será pai; saiba sexo e nome do bebê

A família de Zezé Di Camargo vai crescer. Igor Camargo, de 31 anos, anunciou neste domingo, 25, que será pai pela primeira vez. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por sua esposa, a arquiteta e designer de interiores Amabylle Eiroa, que publicou um texto para contar que o casal espera uma menina, que receberá o nome de Florença.

A revelação rapidamente mobilizou fãs, amigos e familiares, que celebraram a nova fase do casal, conhecido por manter uma vida pessoal mais reservada.

A escolha do nome

No texto publicado, Amabylle explicou que a escolha do nome vai além da sonoridade. Segundo ela, Florença sempre representou um sentimento construído desde a infância. Ao nascer, ela ganhou de presente um livro sobre a cidade italiana, dado por um amigo de seu avô, que despertou um amor precoce pela arte, pela arquitetura e pela história do local.

"Florença sempre foi, para mim, mais do que um lugar. Sempre foi um sentimento", escreveu. A arquiteta também destacou que suas origens familiares, parte espanholas e parte italianas, reforçam a conexão simbólica com a cidade, que, ao longo dos anos, foi visitada diversas vezes por ela.

Gravidez e novo ciclo de vida

Amabylle revelou ainda que está no quinto mês de gestação e descreveu a gravidez como um verdadeiro "renascimento". Em tom poético, afirmou que a relação construída com Florença ao longo da vida agora ganha um novo sentido, transformando-se em nome, vida e futuro com a chegada da filha.

No fim da publicação, ela deixou uma mensagem direta para a bebê: "Eu e seu pai, Igor, estamos aqui, hoje e para sempre, com o maior amor do mundo para você".

Uma história construída desde a adolescência

Igor Camargo e Amabylle Eiroa estão juntos há mais de 15 anos. Os dois se conheceram ainda na adolescência, ele tinha 14 anos e ela, 13, quando começaram a namorar e mantêm o relacionamento desde então. Discreto, o casal raramente expõe a intimidade, o que tornou o anúncio ainda mais significativo para os seguidores.

Reação da família Camargo

Filho de Zezé Di Camargo com a empresária Zilu Camargo, Igor é irmão de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Clara, de 1 ano. Nos comentários da publicação, Zilu celebrou a notícia e demonstrou emoção com a chegada da neta, desejando saúde à bebê e destacando que amor não faltará à criança.

Conflito entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa

O conflito entre Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, teve início em 2023, envolvendo acusações públicas, trocas de indiretas nas redes sociais e uma série de disputas judiciais.

Na época, a tensão ganhou força após Amabylle acusar Graciele de ser responsável por um perfil falso, identificado como "Priscila Dantas", que teria sido usado para atacar membros da família Camargo nas redes sociais, incluindo Wanessa Camargo. Graciele admitiu ser dona do perfil, mas negou ter feito as postagens ofensivas, alegando que outras pessoas tinham acesso à conta.

O caso rapidamente saiu do ambiente digital e avançou para a Justiça. Amabylle e o marido, Igor Camargo, chegaram a ser alvos de uma medida cautelar que os impedia de citar o nome de Graciele e de falar publicamente sobre o perfil fake. Posteriormente, a decisão foi derrubada, e o Ministério Público concluiu que não houve crime, entendendo que Amabylle agiu no contexto de um conflito familiar, o que levou ao arquivamento do processo criminal em favor do casal.

Apesar disso, a disputa seguiu na esfera cível. Graciele moveu ação contra Igor e Amabylle, enquanto o casal também ingressou com processos próprios. Todas as ações tramitam sob segredo de Justiça. Em meio ao embate judicial, publicações nas redes sociais, manifestações indiretas e posicionamentos públicos continuaram alimentando a crise familiar.