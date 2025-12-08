Capa Jornal Amazônia
Filho de Mauri, que sobreviveu ao acidente, lamenta a morte do pai e presta homenagem

Estadão Conteúdo

Maury Lima, cantor e filho de Mauri que estava na van durante o acidente que matou o pai, pediu privacidade por meio de suas redes sociais. Conhecido como Mauri Lima, o cantor Amauri Prudêncio de Lima morreu no domingo, 7, em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, São Paulo. Ele tinha 55 anos e fazia dupla com Maurício - ambos irmãos de Chitãozinho e Xororó.

"Entendo a preocupação de todos, sou muito grato, mas no momento peço que não me chamem, obrigado pelas orações. Agora é momento de estar com a minha família e conseguir entender tudo o que aconteceu. Eu estou bem fisicamente, peço apenas que orem e agradeçam por terem conhecido a pessoa que eu mais admirei minha vida toda", escreveu Maury, de 29 anos, nos stories do Instagram.

Em outra postagem, homenageou o pai: "Eu aprendi tanto com você meu pai, aprendi a trabalhar, como ser nos palcos, como amar e como correr atrás de tudo. Eu só queria poder te abraçar mais uma vez. Eu te amo sempre e para sempre, papai".

O acidente

O acidente foi confirmado ao Estadão pela assessoria de Chitãozinho e Xororó: "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 7 de dezembro."

O acidente ocorreu após uma apresentação da dupla sertaneja na cidade de Curitiba, no Paraná, quando Maurício e Mauri voltavam para Indaiatuba. Além do cantor, um integrante da equipe, identificado como Douglas Riva, de 48 anos, também morreu.

Mauricio está bem fisicamente e recebendo a assistência médica necessária.

