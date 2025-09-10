Filho de João Gilberto teve a herança penhorada em ação de Paula Lavigne

João Marcelo Gilberto, filho mais velho de João Gilberto com a cantora Astrud Gilberto, sofreu um novo revés na Justiça. Ele já tinha sido condenado a pagar indenização à produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, por danos morais. Agora, a Justiça determinou a penhora de parte dos valores que tem a receber de herança para fazer frente a essa indenização, que hoje está em R$ 49,2 mil.

O Estadão procurou os advogados de João Marcelo e de Paula Lavigne, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Entenda o caso

Em 2018, João Marcelo usou as suas redes sociais para publicar ofensas a Paula, amiga de infância de Bebel Gilberto, sua meia-irmã, filha de João Gilberto com Miúcha. Um ano antes, Bebel tinha ido à Justiça para interditar o pai que passou a ficar sob os seus cuidados até a morte em 2019. João Marcelo nunca concordou com a atitude da meia-irmã.

No processo movido por Lavigne, a defesa de João Marcelo alegou que a penhora ia além do valor devido e defendeu que os valores bloqueados são indispensáveis para a sua subsistência. Os argumentos não foram acatados pela 17ª Vara Cível, onde corre o processo.