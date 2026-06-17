Filho de Huck e Angélica, Benício Huck planeja estudar em faculdade de R$ 100 mil por ano

Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, falou sobre seus planos de estudar Engenharia de Produção, no Insper, conhecida instituição de ensino superior localizada em São Paulo onde o valor da graduação, anualmente, se aproxima de R$100 mil.

Em um vídeo publicado no Instagram da Athena Educação, o jovem de 18 anos comentou seu desejo de cursar a faculdade e falou sobre sua preparação e os desafios.

Sua principal dificuldade era a matemática. Segundo Benício, o "método" e a matéria antes estudados eram muito diferentes.

"Eu tenho três professores de matemática maravilhosos, e eles conseguiram muito reconstruir essa forma que eu pensava a matemática e até coisas básicas que, no começo do ensino médio, te ajudam muito a ter um fundamento muito melhor para o que você precisa para o seu vestibular", disse.

Atualmente, a mensalidade de curso de Engenharia de Produção no Insper custa R$ 8,3 mil, chegando a R$ 99,6 mil no primeiro ano. Como informado no site da instituição, esse valor é válido até 31 de dezembro de 2026.