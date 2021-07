Filho de Gugu critica a mãe e diz que irmãs estão sendo manipuladas

Após ver a mãe e viúva de Gugu Liberato, Rose Di Matteo, emancipar as gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, João Augusto Liberato, de 19 anos, filho mais velho de Gugu e Rose, criticou a família e chamou de manipulação o que as irmãs adolescentes vêm sofrendo. As informações são do blog de Lauro Jardim, de O Globo.

Tudo isso por conta do inventário de Gugu, morto em 2019, que já foi aberto há dois anos, mas segue sendo personagem de disputa judicial.

João Augusto Liberato abriu uma discordância em relação à mãe e às irmãs. Ele ataca a emancipação das duas, chamada de "duvidosa", e a mudança de advogado para o mesmo que defende os interesses da mãe, que o primogênito classifica como "aventura fantasiosa".

“Só posso imaginar que a atitude de envolver as minhas irmãs indevidamente e orientar para que mintam, seja fruto do desespero, já que a verdade está colocada no processo judicial e elas no fundo, sabem disso", defendeu o filho de Gugu.

O jovem afirma que permanece com o mesmo advogado, que o defende dos “desacertos causados infelizmente” por Rose e a família.

Por meio de nota oficial, João defende que suas irmãs estão sendo manipuladas: “Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida”.

“Eu, como filho primogênito do meu querido pai Gugu Liberato, repudio fortemente as notícias que circulam sobre a duvidosa emancipação das minhas irmãs e confirmo sem dúvida alguma, a minha confiança nos advogados da família, o Dr. Carlos Regina a frente do Inventário do meu pai e que, contava com sua total e absoluta confiança por muitos anos e Dr. Dilermando Cigagna Jr que defende a nossa família dessa aventura fantasiosa e dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família", disse outro trecho do comunicado oficial.

"Confirmo também a confiança total em minha tia Aparecida Liberato, nomeada em vida pelo meu pai como a responsável para cumprir o testamento e cuidar e proteger minhas irmãs Sofia e Marina, ambas menores de idade. Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho", completou João Liberato.