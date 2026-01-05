Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filha de Tommy Lee Jones respondia na Justiça por uso de inalante tóxico antes de morte trágica

O processo seguia ativo até sua morte e previa uma audiência ao julgamento marcada para 27 de janeiro.

Estadão Conteúdo
fonte

Victoria Jones e Tommy Lee Jones (Foto de Kazuhiro NOGI / AFP)

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, enfrentava um processo judicial relacionado ao uso de substância inalante tóxica antes de ser encontrada morta na semana passada, nos Estados Unidos, segundo informações do TMZ. Ela foi encontrada sem vida na madrugada da última quinta-feira, 1º, em um hotel da rede Fairmont, na Califórnia, e o caso é tratado pelas autoridades como uma possível overdose.

O site divulgou ainda que Victoria respondia na Justiça por acusações de intoxicação em local público e resistência à abordagem de um policial. O processo seguia ativo até sua morte e previa uma audiência ao julgamento marcada para 27 de janeiro.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, o caso teve origem em um episódio ocorrido em 14 de maio de 2025, na cidade de Santa Cruz. Na ocasião, Victoria teria sido encontrada em local público sob efeito de tolueno, solvente químico inalante de efeito psicoativo.

Além desse processo, Victoria teve outros registros policiais ao longo dos anos. Em abril, ela foi presa em uma ocorrência relacionada a drogas e autuada por posse ilegal de cocaína. Nesse caso, foi oferecido um acordo judicial que previa a exigência de que ela ficasse sóbria, mas ela morreu antes da data prevista para comparecer novamente à Justiça.

O que aconteceu com Victoria Jones

A filha de Tommy Lee Jones foi encontrada inconsciente no corredor do hotel Fairmont, nas primeiras horas do dia de Ano Novo, em 1º de janeiro.

Paramédicos foram chamados às 2h52 da manhã e constataram o óbito no local. Em seguida, a polícia e o instituto legista assumiram o caso.

Segundo o TMZ, a ligação sobre a ocorrência foi registrada como "código 3 para overdose, mudança de cor" (termo técnico para indicar que o paciente apresenta cianose ou palidez extrema).

Um porta-voz do Departamento de Polícia de San Francisco informou ao TMZ que, por volta das 3h14 da manhã, os policiais compareceram ao hotel após uma denúncia de uma pessoa morta. No local, os agentes se encontraram com paramédicos, que declararam o óbito da mulher adulta.

Quem foi Victoria Jones

Victoria, assim como o pai, era atriz. Ela começou na infância e chegou a trabalhar com o Tommy Lee Jones em filmes como Homens de Preto II e Três Enterros, dirigido por ele. Também esteve na série de One Tree Hill.

Ela é fruto do relacionamento de Tommy Lee, 79, com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Eles também tem um filho mais velho, Austin, de 43 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Victoria Jones

morte

Tommy Lee Jones

filha

justiça
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda