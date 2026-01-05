Filha de Tommy Lee Jones respondia na Justiça por uso de inalante tóxico antes de morte trágica

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, enfrentava um processo judicial relacionado ao uso de substância inalante tóxica antes de ser encontrada morta na semana passada, nos Estados Unidos, segundo informações do TMZ. Ela foi encontrada sem vida na madrugada da última quinta-feira, 1º, em um hotel da rede Fairmont, na Califórnia, e o caso é tratado pelas autoridades como uma possível overdose.

O site divulgou ainda que Victoria respondia na Justiça por acusações de intoxicação em local público e resistência à abordagem de um policial. O processo seguia ativo até sua morte e previa uma audiência ao julgamento marcada para 27 de janeiro.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, o caso teve origem em um episódio ocorrido em 14 de maio de 2025, na cidade de Santa Cruz. Na ocasião, Victoria teria sido encontrada em local público sob efeito de tolueno, solvente químico inalante de efeito psicoativo.

Além desse processo, Victoria teve outros registros policiais ao longo dos anos. Em abril, ela foi presa em uma ocorrência relacionada a drogas e autuada por posse ilegal de cocaína. Nesse caso, foi oferecido um acordo judicial que previa a exigência de que ela ficasse sóbria, mas ela morreu antes da data prevista para comparecer novamente à Justiça.

O que aconteceu com Victoria Jones

A filha de Tommy Lee Jones foi encontrada inconsciente no corredor do hotel Fairmont, nas primeiras horas do dia de Ano Novo, em 1º de janeiro.

Paramédicos foram chamados às 2h52 da manhã e constataram o óbito no local. Em seguida, a polícia e o instituto legista assumiram o caso.

Segundo o TMZ, a ligação sobre a ocorrência foi registrada como "código 3 para overdose, mudança de cor" (termo técnico para indicar que o paciente apresenta cianose ou palidez extrema).

Um porta-voz do Departamento de Polícia de San Francisco informou ao TMZ que, por volta das 3h14 da manhã, os policiais compareceram ao hotel após uma denúncia de uma pessoa morta. No local, os agentes se encontraram com paramédicos, que declararam o óbito da mulher adulta.

Quem foi Victoria Jones

Victoria, assim como o pai, era atriz. Ela começou na infância e chegou a trabalhar com o Tommy Lee Jones em filmes como Homens de Preto II e Três Enterros, dirigido por ele. Também esteve na série de One Tree Hill.

Ela é fruto do relacionamento de Tommy Lee, 79, com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Eles também tem um filho mais velho, Austin, de 43 anos.