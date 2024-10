Filha de Manoel Carlos assume legado familiar com documentário ‘O Leblon de Manoel Carlos’; confira

O bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, é o foco da série documental dirigida por Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, que agora assume a responsabilidade de preservar o legado artístico de seu pai. O projeto, intitulado O Leblon de Manoel Carlos, está disponível no YouTube e, segundo Júlia, nasceu da necessidade de organizar e preservar a história do escritor, que hoje tem 91 anos.

A família sempre teve uma relação organizada com a produção audiovisual, com cada integrante desempenhando um papel.

'Meu pai e minha mãe fundaram a produtora Boa Palavra nos anos 1990 para gerenciar todos os trabalhos criativos dele. Meu pai criava, e minha mãe administrava. Agora, com meu pai aos 91 anos e minha mãe também afastada para estar mais próxima dele, me passaram essa missão' , explicou Júlia.

A produção destaca a “universalidade” dos dramas humanos como um elemento central da teledramaturgia de Manoel Carlos, conhecido como ‘Maneco’. Para Júlia, isso se deve à capacidade do pai de se conectar com o cotidiano do bairro. ‘Ele sempre se interessou pelo dia a dia e pelos temas que permanecem atuais’, afirmou.

O documentário explora a relação entre Maneco e o Leblon, bairro que frequentemente se transformou em personagem central de suas telenovelas. ‘O Leblon era o personagem principal das novelas do meu pai. Ele ficou conhecido por escrever crônicas do cotidiano, transportando as vivências de seu ‘quintal’ para o grande público’, disse Júlia.

O trabalho possui participações especiais de Vera Fischer, Julia Lemmertz, Lilia Cabral, Ângela Chaves, Rogério Gomes, Jayme Monjardim e Marcos Gasparian e é um dos primeiros passos em direção à preservação e divulgação da obra do escritor. Outros projetos estão em desenvolvimento, incluindo uma biografia, com mais de 7.000 caixas de arquivos já digitalizados.