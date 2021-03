Filha de ex-ator global faz vaquinha para comprar carro adaptado ao pai

A filha do ex-ator global Geron Brenner, Vitória Brenner, de 23 anos, emocionou a web ao criar uma vaquinha on-line nas redes sociais com a intenção de juntar dinheiro para comprar um carro adaptado para o pai, que vive há 23 anos em uma cadeira de rodas.

Em post no Instagram, a jovem explicou que em 98, o artista foi vítima de um assalto e levou um tiro na cabeça. Ele ficou durante seis horas com a bala alojada na cabeça, o que ocasionou um traumatismo craniano e, consequentemente, meses em coma.

"Sabe o Gerson Brenner? O ex ator da Globo? Então! Ele é meu pai! Há 23 anos ele sofreu um acidente: um tiro na cabeça foi capaz de comprometer sua vida para sempre. Independente disso, se mantém forte e com vontade de viver até hoje. As 6/7h com uma bala alojada na cabeça, o traumatismo craniano, os meses em coma, as dificuldades de mobilidade, a perda dos movimentos de um lado do corpo, a introdução da alimentação por sonda, nada disso foi e é mais forte que sua sede pela vida", disse, em um vídeo.

A intenção de Vitória é arrecadar R$ 150 mil para dar melhores condições ao pai. "Por eu querer proporcionar qualidade de vida, momentos felizes e dar motivos para que ele continue sendo forte, temos como sonho comprarmos um carro adaptado para Gerson Brenner. Especificamente, uma Doblò de teto alto, já que ele não cabe nos carros convencionais. E quem sabe assim, realizar o sonho de alguém que não vê o mar, a grama, a rua há 23 anos”.