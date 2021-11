Filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, Zabelê, é a convidada do Égua do Babado

A cantora Zabelê é a convidada do "Égua do Babado", nesta terça-feira (16). A artista é filha de Baby do Brasil e Pepeu Gomes e vem com um trabalho solo desde quando encerrou o grupo SNZ, em parceria com suas irmãs. Nesta quinta (18), ela lança a releitura de "Deusa do amor" em parceria com Evandro Mesquita. Quem quiser saber mais sobre a artista é só acompanhar o bate-papo às 18h, pelo instagram oliberal.com.

A nova roupagem serve como um aquecimento para ‘Auê’, segundo álbum solo da carioca com estreia prevista ainda para este ano. A canção traz também a colaboração do cantor Evandro Mesquita, que toca gaita na faixa produzida por Wagner Fulco, que já trabalhou com diversos nomes como Elton John, Alanis Morissette, Bob Dylan, Guns N’ Roses, entre outros.

Após o primeiro single “Preta Pretinha”, dueto lançado em meados de outubro com o cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, o projeto segue com mais homenagem aos Novos Baianos. Sobre a responsabilidade de representar estas canções a artista diz: "Eu me sinto muito honrada de poder fazer essa homenagem para um clássico da música brasileira. Meu objetivo é trazer muita alegria para os tempos em que vivemos e fazer com que a nova geração, que não conhece o grupo, passe a conhecer. É uma forma de resistência da nossa cultura", destaca.

No single "Preta Pretinha" a artista ganha a colaboração Carlinhos Brown, que também participa do videoclipe. A música faz parte do álbum “Acabou Chorare” (1972), considerado pela revista Rolling Stone como o maior disco brasileiro de todos os tempos, a música de Luiz Galvão e Moraes Moreira é o maior sucesso comercial do conjunto.

Escolher essa canção como a primeira de trabalho do seu terceiro álbum solo, foi a forma de homenagear o grupo tropicalista, no qual seus pais foram integrantes. Com intenção de aproximar a obra para a sua personalidade, trazendo de volta elementos pop do SNZ, girl band que a lançou para o mercado em 1997, junto com suas irmãs Sarah Sheeva e Nãna Shara, a cantora convidou Carlinhos Brown para o dueto.

Zabelê acha importante a parceria de artistas renomados. "São dois artistas que trazem muita brasilidade em seus segmentos. Todos eles têm alguma relação de amor com os Novos Baianos. O Brown é apaixonado e o Evando já disse até que meu pai Pepeu Gomes é um dos super-heróis dele. Então essa conexão musical é fundamental", diz a cantora.

A artista já vai fazer um show mais intimista chamado ‘Auê’ Sessions, no dia 26 de novembro, no Teatro Riachuelo, aqui no Rio, como forma de aquecer para a turnê do álbum que vai começar no ano que vem. No repertório estarão algumas das novas músicas que está preparando, canções do projeto solo, SNZ, Novos Baianos, e outros clássicos da MPB. E ainda uma participação especial de Pepeu Gomes.