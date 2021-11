Filha caçula de José de Abreu se identifica como mulher trans

O ator José de Abreu teve cinco filhos, frutos de três casamentos: Rodrigo, que morreu aos 21 anos, em 1992, ao cair da janela de seu apartamento no Rio, Theo, de 45; Ana, de 44; Cristiano, de 37; e Bia, de 21. Recentemente, ele contou, em entrevista ao Extra, que Bia é uma mulher trans.

Zé de Abreu, que está com 75 anos, afirmou que apoiou Bia “desde o primeiro dia que soube” e que deseja que ela “encotre o seu caminho e seja feliz”. “Minha última filha é trans. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz”, disse.

Ele revelou, ainda, que nunca diferenciou o tratamento dados aos seus filhos por causa do gênero. “Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais”. Atualmente noivo da maquiadora Carol Junger, de 23 anos, Zé de Abreu foi casado com a advogada Neuza Serroni, a diretora teatral Nara Keiserman e a cineasta Priscila Petit. Bia nasceu durante o relacionamento do artista com a economista Andrea Pontual.