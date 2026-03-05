Figurinos originais da série 'Bridgerton', da Netflix, serão expostos em São Paulo

Figurinos originais de Bridgerton poderão ser vistos de perto em São Paulo. Entre 5 e 11 de março, fãs poderão conferir a exposição O Closet de Bridgerton, que trará trajes utilizados durante todas as quatro temporadas da série da Netflix.

A exibição acontece no Shopping Eldorado, localizado em São Paulo. Dentre os trajes expostos estarão o uniforme de Sophie Baek, protagonista da 4ª temporada, além de um dos looks da Rainha Charlotte. Penelope Featherington também terá espaço com um de seus vestidos.

Além da exposição, a cidade de São Paulo ainda receberá outras ativações referentes à série:

Brutal Fruit & Bridgerton The Season Bar - no Bar dos Arcos

Entre 7 e 8 de março, o Bar dos Arcos, no centro histórico, será caracterizado com elementos que remetem à série.

Os visitantes serão recebidos em um cenário projetado para fazer referência à produção, com locais próprios para fotos.

Carruagem na Avenida Paulista

De 6 a 12 de março, no Shopping Cidade São Paulo, os fãs poderão ver uma carruagem como as da série.