Fida abre 27ª edição online na próxima quarta-feira, 22

Nem a pandemia pelo novo coronavírus impediu a realização do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA), que chega à 27ª edição em novo formato on line, gratuito e sem plateia. A abertura do evento será na quarta-feira, 21, no Theatro da Paz, com transmissão pela TV Cultura e também pelo canal da Escola Clara Pinto no Youtube, a partir das 19h. A programação segue on line nos dias seguintes com mostras de dança, cursos e gala com grandes nomes da dança, como Ana Botafogo e Cícero Gomes. O encerramento será no domingo, 25, com a premiação dos vencedores das mostras competitivas. Serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios.

“Não vamos deixar de fazer o festival”, afirmou a idealizadora e coordenadora do FIDA, professora Clara Pinto. A presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa), jornalista Vanessa Vasconcelos, vai iniciar a transmissão da abertura realizando entrevistas com Clara Pinto e o coreógrafo Douglas Mota sobre o novo formato do evento.

“Fiquei na dúvida sobre fazer o festival este ano, mas chegamos à conclusão que a dança não pode parar e resolvemos enfrentar todas as dificuldades e desafios de fazer um festival on line”, conta Clara. Tivemos que reinventar o FIDA. Todo esse esforço pra gente continuar agregando a dança e os bailarinos do Pará, do Brasil e do mundo. Foi um desafio muito grande”.

Ainda, a abertura contará com duas apresentações de dança ao vivo: a coreografia “Nature”, pelo Dançart Escola de Dança, do professor Rui Guilherme, de Marituba; e “A dança não pode parar”, da Cia de Danças Clara Pinto.

Também irão se pronunciar na abertura, a secretária estadual de Cultura, Úrsula Vidal, o patrocinador João Augusto Rodrigues e a professora de dança e diretora da Escola de Danças Clara Pinto, Ana Clara Nardi.

Na quinta e sexta-feiras, 22 e 23, o público poderá assistir pelo Youtube da Escola Clara Pinto os vídeos gravados de grupos de dança paraenses. Serão exibidos cerca de 20 grupos em cada dia, com duração de cerca de uma hora, sempre a partir das 19h.

Cícero Gomes e Ana Botafogo (Divulgação)

Já no sábado, 24, às 19h, acontece o gala, apresentação de grandes nomes da dança, novamente em vídeo com transmissão pelo Youtube, no mesmo horário. Entre as atrações estão Cícero Gomes, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; a famosa Ana Botafogo, que também já foi primeira bailarina do teatro carioca; o coreógrafo Carlinhos de Jesus; e o bailarino argentino Federic Fernandez.

Nesse dia, a abertura de gala será realizada pela coreografia inédita “Lulu”, da Companhia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro, das diretoras Dalal Achcar e Mariza Estrella. A coreografia homenageia a professora dança recém-falecida Maria Luíza Noronha. “Será uma coreografia contemporânea com todos os bailarinos usando máscara, uma mostra da qualidade técnica e artística desse trabalho”, conta Mariza. “Lulu” é assinado pelo professor e coreógrafo belga Eric Frederic.

A companhia reúne 14 jovens talentos descobertos em vários lugares do Brasil, inclusive, no próprio FIDA, que recebem bolsa e aulas de aprimoramento com as diretoras do grupo e com professores internacionais. “Nossos bailarinos são preparados para seguir carreira em companhias nacionais e internacionais”, conta.

Cia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro (Divulgação)

O encerramento, no domingo, às 18h, será na Escola Clara Pinto com transmissão pelo Youtube, quando serão divulgados os vencedores e as premiações das mostras competitivas.

Competições e Cursos

As mostras competitivas acontecerão em paralelo com os jurados cada um na própria casa e em estados diferentes, julgando as apresentações a partir de vídeos. São eles: Maurette Frant (RJ), Elizabeth Spinelli (RJ), Elza Lima (SE), Douglas Mota (CE), Jane Ruth (CE), Myrian Marques (MA) e Mariza Estrella (RJ). As inscrições já foram encerradas. “Temos este ano, mais de 500 pessoas inscritas”, informa Clara Pinto.

As competições acontecem nas categorias baby, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto e master (a partir de 30 anos) nas modalidades de dança clássico repertório, clássico livre, contemporâneo, jazz, sapateado, dança do ventre e dança gospel. Os concorrentes disputam em solo, duo, trio, quarteto e em grupo.

Os cursos também seguirão o formato on line no FIDA deste ano. As aulas 100% on line acontecerão pela plataforma Google Meet nos dias 22, 23, 24 e 25. Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Balé Clássico Intermédiario com Ana Botafogo; Balé Clássico Juvenil com o professor André Malosá (SP); Balé Clássico Infantil com a professora Beth Spinelli; Dança Show com a coreógrafa Tatiana Estrella (RJ), da TV Globo; Jazz com o professor Bruno Peixoto (CE); e uma oficina com dicas Cícero Gomes sobre informações para variação de repertório.

A taxa de inscrição de cada curso é de R$ 80, com desconto acumulativo no caso do aluno se inscrever em mais de um curso. As inscrições estão acontecendo pelo telefone e Whatsapp da (91) 99824-0538, pelo e-mail escolaclarapinto01@gmail.com e também pelo Instagram @festivalfida2020.