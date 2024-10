Festival Zélia Amador de Deus abre inscrições para cineastas de todo o país

O Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus abre nesta quarta-feira (30) as inscrições para a sua quarta edição. Serão recebidos curtas-metragens, animações, videoclipes e produções de outros formatos, produzidos entre janeiro de 2022 e novembro de 2024, com direção de pessoas negras ou povos originários, com categorias exclusivas para a Amazônia. Os selecionados receberão prêmios que somam quase R$ 6 mil, além do Troféu Zélia Amador de Deus. As inscrições vão até o dia 15 de novembro de 2024. A seleção será realizada pela curadoria convidada pela produtora Cine Diáspora e o resultado será divulgado por e-mail e pelas redes sociais até o dia 15 de dezembro deste ano.

A 4ª edição do Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus ocorrerá nos dias 14 a 26 de janeiro de 2025, em Belém. O Troféu Zélia Amador de Deus será concedido nas categorias: melhor filme da região amazônica, com premiação em dinheiro de R$ 1,4 mil; melhor animação amazônica, com prêmio de R$ 1,4 mil; melhor filme nacional, com R$ 1,2 mil; melhor videoclipe, com R$ 700; e melhor projeto múltiplos formatos, com R$ 700. Além disso, a plataforma Todesplay vai licenciar um filme realizado na região amazônica por três meses, no valor de R$ 300.

Segundo Rafael F. Nzinga, diretor da Cine Diáspora, uma categoria especial para premiar as produções amazônicas visa direcionar os olhos do mercado nacional e internacional para filmes feitos por realizadores da região. “O apagamento das produções audiovisuais negras é fato registrado inclusive nas pesquisas da própria Agência Reguladora do Cinema (Ancine). No recorte regional, as realizações de pessoas negras e indígenas da região norte ficam ainda mais invisibilizadas, principalmente pela falta de recursos e políticas afirmativas, mas também pela narrativa única, que acaba privilegiando narrativas não amazônicas”, destaca Rafael.

Iniciado em 2019, o Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus é realizado de forma bianual e já passou por cinco cidades do Pará, exibindo mais de 100 filmes, premiando 12 realizadores e auxiliando na formação de mais de 50 pessoas da região norte. Na quarta edição, a programação ainda terá como foco o fortalecimento de mostras e festivais negros na região e a formação técnica de profissionais do audiovisual, com participações já confirmadas de Francisco Ricardo, vencedor do Kikito de Ouro de direção de arte do Festival de Cinema de Gramado; Kauê Bentes (Castanhal, PA), fundador do coletivo Cine de Rua; e Bitate Juma (Rondônia), protagonista e produtor do filme “O Território”, que está disponível na plataforma Disney+.

O 4º Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus foi aprovado no Chamamento Público - Lei Paulo Gustavo - Apoio a cineclubes, festivais e mostras do município de Belém do Pará.

Serviço:

Abertas as inscrições do 4º Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus

Período: de 30 de outubro a 15 de novembro

Link: https://docs.google.com/forms/d/1cXU8CrTZW7Q-eSfxXXSmjpQ7pls6C4Zc8QU9-8urWqQ/edit