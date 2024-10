‘Festival SESI Cultura de Fé’ fomenta conversas sobre economia criativa na Amazônia

Artistas e especialistas se reúnem em mais um Festival SESI Cultura de Fé, nesta quarta-feira (16), para debater o papel da economia criativa no cenário atual, com um olhar específico sobre a Amazônia. Com inscrições gratuitas pelo Sympla, o evento começa às 13h, com show de abertura da Orquestra Sustentável SESI, que utiliza instrumentos não convencionais e repertórios diversificados, às 14h e encerra com um pocket show da cantora paraense Júlia Passos, a partir das 17h30.

O encontro discute a movimentação da economia criativa nas indústrias locais e regionais, onde setores como arte, cultura e inovação se tornam motores econômicos.

“O Festival SESI Cultura de Fé é uma iniciativa fundamental dentro da nossa ‘Jornada COP+’, que evidencia o compromisso da FIEPA em promover o desenvolvimento industrial, a inclusão social e o acesso à cultura. Toda a programação foi cuidadosamente planejada para democratizar o acesso à arte, valorizando a riqueza cultural e contribuindo para o crescimento individual e coletivo” , afirma Ana Cláudia Moraes, gerente do Teatro do SESI Pará.

Realizado há quatro anos no Teatro do SESI, o festival já faz parte do calendário cultural de Belém. Com uma programação diversa, o evento reforça o papel da economia criativa na geração de novos mercados dentro da Amazônia. Para Ana Cláudia, a vivência de produtores locais é pauta central do festival.

“Envolvemos convidados locais que trarão suas experiências e colaborações para a economia do nosso estado” , destacou.

Além dos debates, o Festival SESI Cultura de Fé oferece uma série de atrações ao longo do mês. No dia 18 de outubro, às 20h, haverá o show Ser do Norte – Trilogia com Lucinnha Bastos, Nilson Chaves e Mahrco Monteiro, relembrando sucessos como “Olho de Boto” e “Chamegoso”. No dia 19 de outubro, às 20h, o espetáculo Solo de Marajó com Cláudio Barros, inspirado nas histórias de Dalcídio Jurandir, será apresentado. E no dia 26 de outubro, às 19h, o festival encerra com o show Amazônia Musical: A Força do Coração Tambor, com a Orquestra Sustentável SESI e convidados especiais. Ingressos disponíveis pelo Sympla.

Programação dos painéis (16)

O evento contará com três painéis, mediados por artistas e produtores locais de Belém. No primeiro painel, às 14h30, o tema será “Cultura da Inovação e Dados para Gestão Cultural: Aprendendo com a Inovação nas Indústrias”, com o palestrante Márcio Guerra, superintendente do Observatório Nacional da Indústria, e o mediador Felipe Freitas, do Observatório da Indústria do Pará. Os convidados para esse momento serão Raoni Silva, gerente de Suprimentos da Natura, e Sônia Ferro, produtora cultural.

Ana Carla, Julia Zardo e Felipe Freitas

O segundo painel, às 16h, terá como tema “Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento”, com a palestrante Júlia Zardo, gerente de Ambientes de Inovação da FIRJAN. O rapper e poeta paraense Pelé do Manifesto, com Maynara Sant’ana, empreendedora da Cerâmica Família Sant’ana, comporão este painel.

Para Júlia Zardo, é essencial a troca mútua de culturas entre os estados e a Amazônia.

“Falar sobre a economia criativa do Brasil e não falar sobre a Amazônia não existe. Rio e Belém conectam duas forças muito importantes do Brasil, de referência, patrimônio, cultura e festa, tudo reverberando em desenvolvimento econômico e social. É uma experiência muito rica conhecer outros estados e trocar experiências” , disse.

Encerrando o dia, o painel “Cidades Criativas: Entretenimento, Dados e Transformação Digital” terá a presença de Ana Carla Fonseca, uma autoridade em economia criativa no Brasil, e Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, a maior plataforma de cultura negra da América Latina. A mediação será de Adelaide Oliveira, coordenadora do projeto Circular. Para fechar o evento, a cantora Júlia Passos apresentará um pocket show.