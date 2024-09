Festival Se Rasgum: show do vocalista da Bidê dá o tom nesta quinta (12) em Belém

Rock tem que ter som marcado por guitarras na pulsação certa do grupo e dialogando com o baixo, bateria e outros instrumentos, e mais um vocal marcante e letras irreverentes e instigantes a aguçar a criatividade. E isso a banda Bidê ou Balde, natural do Rio Grande do Sul, tem de sobra. Tanto que o seu vocalista Carlinhos Carneiro celebra 25 anos da banda com um show com o repertório da Bidê nesta quinta-feira (12), em Belém, como parte da programação gratuita do Festival Se Rasgum. A apresentação será a partir das 19h, no Pier das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha.

Além de Carlinhos Carneiro na vibe da Bidê, vão estar no Pier: Death Brega, Rafa Militão (AP) convida Nic Dias (rapper de Belém), Karen Francis, cantora de Manaus (AM) + Eric Terena (Dj indígena, de Manaus-AM) e Marcela Bonfim, de (Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal).

Para o coordenador do Se Rasgum, jornalista Marcelo Damaso, o evento acontece em um momento muito especial. "São 19 anos de festival, somos o festival independente mais longevo do norte do país e um dos mais antigos do Brasil, também. E cada vez mais colocando shows gratuitos, com a intenção de possibilitar ao público conhecer a nossa música independente, artistas nos quais o nosso festival aposta", destaca Damaso.

(Re)encontro

Esta será a quarta vez de Carlinhos Carneiro em Belém. Ele já se apresentou com a Bidê por duas vezes no Se Rasgum e ainda fez um show solo com amigos de Belém, como conta. Carlinhos relata que "a Bidê ou Balde está de férias desde 2016, e eu passei os últimos 7 ou 8 anos sem tocar muito dessas músicas, composições minhas com o pessoal da banda, e desde o ano passado eu ee reencontrei com esse repertório, estou encantado com ele, novamente. A ideia inicial era ter feito uma reunião da banda, mas dois integrantes que moram no exterior não puderam vir, e daí eu encarei esse momento de celebrar a efeméride dos 25 anos, um quarto de século, celebrando também a minha carreira", ressalta Carlinhos.

Ele diz que procurou manter os arranjos das músicas da Bidê, mas como o jeito de tocar difere de pessoa para pessoa, há um tempero diferente na sonoridade. Humildemente, diante do fato ser um integrante da banda e o autor da maioria das letras, Carlinhos revela que o mais lhe chama a atenção no trabalho da Bidê é a irreverência. "E o fato de sermos uma banda que se identifica muito com a música alternativa, independente americana, britânica, brasileira mesmo; no entanto, abusar dos formatos absolutamente pop". A banda sempre acreditou no elemento pop no clima da música alternativa que eles gostam, abrangendo desde o som dos Mutantes até o Sonic Youth.

Essa sonoridade o público vai poder conferir em sucessos como "Melisa", "Bromélias", "Microondas", "Mesmo que Mude", "Matelassê", "É Preciso dar Vazão aos Sentimentos" e "Me Deixa Desafinar".

No Centur

Ainda como parte do Festival Se Rasgum, o público vai poder conferir nesta sexta-feira (13), no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, o cantor e compositor Jards Macalé, Clair (França), Móbile Lunar e o show Walter Freitas por Andréa Pinheiro e Olivar Barreto.

Para a programação desta sexta-feira (13): ingressos extras - Meia: R$ 80,00, Solidária: R$ 90,00 e Inteira: R$ 160,00. Informações: Venda online: https://www.ingressolive.com/19-festival-se-rasgum .