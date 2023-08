Festival Pau e Corda de Carimbó encerra 15ª edição neste sábado com derrubamento do mastro

Os amantes da cultura paraense têm um encontro marcado neste sábado, 26, para prestigiar o encerramento da 15ª edição do Festival Pau e Corda de Carimbó. Promovido pelo Grupo de Carimbó Sancari, o evento transformou a Passagem Álvaro Adolfo, no bairro da Pedreira, em uma verdadeira celebração cultural. Desde o dia 19 de agosto, a festa tem proporcionado uma programação variada recheada de oficinas, brincadeiras infantis, palestras, músicas e apresentações de grupos parafolclóricos. O último dia de festividade começa cedo, por volta das 16h, com uma tradicional roda de carimbó que promete envolver todos os presentes em uma atmosfera de alegria.

VEJA MAIS

Um dos momentos mais aguardados do dia será a derrubada do mastro festivo pelas crianças, um gesto simbólico que encerra oficialmente a celebração. A coordenadora do festival, Neire Prestes, compartilhou a expectativa para o encerramento e confirmou que a festa está garantida, graças à feliz coincidência com o Dia Municipal do Carimbó. Além disso, a data também celebra o aniversário do Mestre Verequete, uma das figuras mais icônicas na história do carimbó e que deixou um legado gigantesco para a cultura paraense.

“Meu coração está há mil. Estou muito ansiosa para trazer os grupos que são de vários municípios do Estado do Pará. Vai ser um momento culminante, porque pretendemos comemorar os 107 anos de aniversário do Verequete, uma das maiores inspiração para que o festival fosse criado”, declarou Neire.

As apresentações vão começar a partir das 16h30 com os grupos de Carimbó Soatá (São Caetano de Odivelas), Estação de Capanema (Capanema), Os Quentinhos da Madrugada (Santarém Novo), Grupo Moara e Grupo Raísan (Belém), Grupo de Carimbó Tarubá (Ilha de Outeiro), Grupo Revelação do Zimba (Salinas), Grupo de Carimbó Sancari, com participação especial de Mestre Derly da Gaita do município de Curuça, entre outros.

Este ano, os grandes homenageados são os mestres moradores do bairro da Pedreira. Dentre eles, estão a Mestra Déia Palheta, Mestra Rosinha, Mestre Lucas Bragança, Mestre Cizico, Mestre Ribeiro, Mestre Bruno, Mestre Áurea, Mestre Expedito e Mestre Alexandre do Sabor.

“A Pedreira além de ser o bairro do samba e do amor, como é popularmente conhecida, também é o bairro do carimbó”, mencionou Neire sobre a motivação para escolher os agraciados do festival.

A cantora Dona Onete, também é uma das mulheres envolvidas no carimbó que será uma das homenageadas. A neta da cantora, Josivania Rodrigues, participou de uma contação de histórias infantis com o livro “Contos de Dona Onete”, que ocorreu na última terça-feira, 22.

Programações anteriores

Desde o primeiro dia, o festival ficou marcado pela participação de grupos parafolclóricos que trouxeram antigas tradições para às ruas. Também houveram brincadeiras infantis e levantamento do mastro.

A programação também envolve palestras, oficinas de percussão com maraca e dança de carimbó. O entretenimento também foi garantido por uma peça teatral.