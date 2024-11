Festival Pan-Amazônico de Cinema realiza cerimônia de encerramento no Theatro da Paz

O palco do Theatro da Paz recebe, nesta quarta-feira (27), às 18h, o encerramento do 10º Amazônia (FI)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema. O evento contará com premiação dos melhores filmes que foram exibidos ao longo dos nove dias de programação. A cerimônia é aberta ao público, e os ingressos gratuitos devem ser retirados 2h antes do evento, na bilheteria do Theatro.

O encerramento do Festival será uma celebração às produções audiovisuais da pan-amazônia, com destaque para os filmes premiados da noite. O público presente poderá curtir a exibição do documentário “Mestras”, o primeiro longa longa-metragem do Pará selecionado para o Festival de Gramado. O evento também contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), que interpretará trilhas de grandes clássicos do cinema.

A premiação da cerimônia de encerramento irá eleger os melhores filmes nas seguintes categorias: Curta Escola - Mostra Primeiro Olhar; Mostra de Videoclipes; Mostra de VideoArtes; Mostra Competitiva Amazônia Legal Prêmio especial Mistika; e Mostra Competitiva PanAmazônia.

A escolha das obras audiovisuais vencedoras será feita por dois júris, o oficial, formado por especialistas que assistiram aos filmes, e o popular, composto dos espectadores comuns que prestigiaram as películas durante o festival, e ao final de cada sessão, depositaram o voto em seu filme favorito através de um QR Code.

O Festival Pan-Amazônico de Cinema recebeu neste ano inscrições de 820 filmes, curtas e longas, documentários e filmes de ficção do Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Guiana, Bolívia e Suriname. Após uma avaliação minuciosa de um corpo de jurados, apenas 84 foram selecionados para participar do festival nas mostras competitivas e especiais.

O diretor geral do festival, Zienhe Castro, comemora o resultado positivo do festival, que apresentou filmes importantes e inéditos ao público de Belém

“O Festival Pan-Amazônico de Cinema trouxe muita gente incrível pra essa edição, diretoras, diretores e teóricos do cinema pra trocar experiências e conhecimento com o público local nesses nove dias de programação. E assim como nós abrimos o festival com uma produção inédita em Belém, que foi “A queda do céu”, que teve a presença marcante do xamã Davi Kopenawa, nós vamos encerrar, exibindo pela primeira vez o filme ‘Mestras’, que é o primeiro filme paraense exibido no festival de Gramado. Vamos encerrar também celebrando a essa conquista da produção audiovisual paraense, com esse documentário dirigido pela cantora Aíla e pela artista visual Roberta Carvalho. Então é, realmente, uma noite de celebração total”, afirmou Zienhe.

'Mestras' é dirigido pela artista visual e multimídia Roberta Carvalho e pela cantora e compositora Aíla (Foto: Divulgação)

Sobre o filme ‘Mestras’

Dirigido pela artista visual e multimídia Roberta Carvalho e pela cantora e compositora Aíla, a produção audiovisual paraense ‘Mestras’ faz um mergulho poético na riqueza cultural e na força de mulheres que têm papel fundamental na manutenção das tradições musicais da Amazônia.

Produzido integralmente por paraenses, “Mestras” é uma viagem pelas vertentes sonoras da região, desde o samba de cacete ao carimbó, através de Mestras como Iolanda do Pilão, Miloca, Bigica e Onete.

Serviço:

Encerramento do 10º Amazônia (FI)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema

Local: Theatro da Paz

Data: 27 de novembro (quarta-feira)

Hora: 18h30

Aberto ao público (Retirada dos ingressos deve ser feita 2h antes na bilheteria

do Theatro)