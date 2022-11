Festival Pan-Amazônico de Cinema encerra programação neste domingo (20)

Até o próximo domingo, 20, o Festival Pan-Amazônico de Cinema - Amazônia(Fi)DOC apresenta uma programação com sessões de cinema em Belém. O evento ocorre no Cinema Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Pará (FCP). A entrada é gratuita.

Nesta sexta-feira, 18, às às 19h30, será exibido o filme "Eu, Nirvana", do diretor paraense Roger Elarrat. Em uma mistura de drama e realismo fantástico, o longa aborda a história de uma jovem amazônida com um nome incomum, que, após um longo período em coma, desperta em busca de encontrar sentido em sua vida. Depois da exibição, haverá bate-papo com o diretor, a atriz Manuela do Monte e o preparador de elenco Cláudio Barros. No sábado, 19, o público poderá assistir novamente o mesmo filme. A sessão será às 16h.

Outro filme que está na programação é o média-metragem "Praiano", dirigido por Zienhe Castro e co-dirigido por Cláudio Barros, que será transmitido às 18h30. A produção traz o amor entre dois homens como tema principal, e apresenta esse sentimento inserido no contexto do universo do futebol, além de trazer reflexões sobre masculinidade, relações familiares e liberdade sexual.

Ainda no sábado, às 19h30, o filme "Fausto Fawcett na cabeça!!", do diretor Victor Lopes também será apresentado. A história aborda questões narrativas, filosóficas e temporais, e tem como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente o bairro de Copacabana.

A programação segue no domingo, 20, apresentando a pré-estreia do curta-metragem "Não quero mais sentir medo", do diretor André dos Santos - quilombola do Quilombo Boa Vista, em Oriximiná, no oeste do Pará. O evento, neste dia, será alusivo ao Dia da Consciência Negra, comemorado desde 2003, no dia 20 de novembro, no Brasil.

O curta traz como personagem principal o quilombola Fernando Ferreira, em sua primeira experiência de atuação, no Território Quilombola Ramal do Piratuba, no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. Com a ancestralidade sendo um dos aspectos principais abordados no filme, ela também age como fio condutor para um jovem de 15 anos que tem como missão reescrever a história do povo preto.

Além das exibições dos filmes, também haverá premiações e, neste sábado, ocorrem as da Mostra Primeiro Olhar de curtas produzidos nas escolas públicas do estado, e também da Mostra Competitiva de Videoclipes, que premia os melhores Videoclipes produzidos por artistas amazônicos e que foram apresentados durante o Festival Se Rasgum.

Amanhã, a programação continua com a premiação das Mostras Competitivas Pan-Amazônia e Amazônia Legal. O Cine Líbero exibirá o filme vencedor.

Entre os eventos paralelos também haverá feirinha criativa e shows de artistas paraenses.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)