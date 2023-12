Festival Ouricuri reúne mais uma vez música e consciência ambiental em Capanema

O município de Capanema, no nordeste paraense, será palco de um dos festivais do Pará mais representativos da atualidade, com música, arte e sustentabilidade. O Festival Ouricuri será realizado a partir desta sexta-feira, 1, até sábado, 2, e traz em sua programação 16 atrações musicais e palestras; com José Kaeté, Jessica Veloso e Helen Gonçalves. Neste ano, ainda ocorre a 2ª edição do prêmio Rio Ouricuri, que pretende enaltecer e registrar o trabalho de preservação do meio ambiente de sujeitos da região.



O Festival Rio Ouricuri – Música, Arte e Sustentabilidade traz em seu nome uma referência ao principal rio que cruza a cidade de Capanema e guarda identificação e relação íntima com a memória da população. O projeto nasceu em 2017 para incentivar e valorizar a produção musical e artística de Capanema e região Rio Caeté, com a preocupação de estimular hábitos e práticas sustentáveis, com ações de âmbito local, mas sem deixar de pensar no impacto das ações ao nível global.

Segundo o coordenador geral do evento, Geovane Máximo, o movimento cultural é fruto de diversos debates e é reflexo das necessidades de toda a população da região de Capanema. “O Festival Rio Ouricuri nasceu em 2017 após diversas reuniões do movimento cultural de Capanema, em que foi diagnosticado a necessidade de criar um projeto que pudesse valorizar e incentivar a produção musical autoral da nossa região. Além de proporcionar espaços para novos artistas”, explica.

Geovane Máximo destaca também que em tempos de preparação par a COP-30, em Belém, o evento visa defender a pauta ambiental. “Principalmente por estarmos na Amazônia, os eixos principais giram em torno da música, da arte e da sustentabilidade. O evento conseguiu se tornar uma referência na nossa região, é um festival aguardado por muitos artistas. Debatemos assuntos ligados a sustentabilidade que pode levantar questões importantes para a nossa sociedade”, explicou o coordenador.

Em 2023, o festival realiza a sua 5ª edição, que em sua seletiva de atrações musicais contabilizou 53 inscrições de propostas musicais autorais de 18 municípios, 4 estados e regiões brasileiras. O festival ocorrerá nos dias 1 e 2 de dezembro na praça 3 de maio a partir das 19 horas e contará com a participação de 16 atrações musicais dos mais diversos gêneros e estilos: estarão contemplados os públicos de rock, carimbó, cumbia, reggae, rap, trap, xote, forró, piseiro, funk, brega e tecnomelody.

Durante o festival também ocorrerá a entrega do 2º Prêmio Rio Ouricuri de Sustentabilidade, que busca reconhecer e dá visibilidade a pessoas que promovem hábitos e práticas sustentáveis e que muitas vezes estão no anonimato, também ocorrerá uma feira criativa voltada para a exposição e comercialização de diversos produtos criativos e sustentáveis feitos por artistas, artesões e empreendedores da região.