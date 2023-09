Festival ManíFestar celebra a cultura, democracia e clima durante a semana da Amazônia no Tapajós

Celebrar a cultura, a democracia e a justiça climática nos territórios em alusão a semana da Amazônia é um dos principais intuitos da segunda edição do Festival ManíFestar, que ocorrerá nesta quinta-feira, 7, a partir das 15h, na Praça do Mirante, em Santarém, com entrada gratuita. A programação do Festival inclui o Sarau Curupira com Feira agroecológica de produtos de mulheres da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém (AMTR).

Além da realização de brechós, artesanatos, apresentações musicais com a cantora afroamazônida Priscila Castro, o cantor e compositor Rawi, a cantora Ádria Goés, o grupo de comédia AlterNativos, o cantor e ativista Everaldo Martins, a DJ Pedrita e os tradicionais Espanta Cão e Caldo Piranha. Além de intervenções artivistas com Norah Costa e exposições sobre artivismo climático nas periferias da Amazônia.

Segundo o coordenador do Tapajós de Fato e um dos produtores executivos do festival, Marcos Wesley, a valorização da cultura é uma ferramenta importantíssima de transformação social a partir do território, mas que reverbera para além, globalmente. “Em 2022, tivemos grande aprendizado com o ManíFestar. Sua construção é necessária e de fundamental importância para a Amazônia. Ao debateremos nesta edição, novamente, a agenda climática, precisamos estar mais do que atentos para o futuro que queremos”, explicou.

A missão da segunda edição do evento é aprofundar o foco nas discussões políticas e ambientais a respeito de como as organizações, coletivos e iniciativas da região do Tapajós se articulam, percebem e buscam garantir sua participação, assim também, como suas demandas serão ouvidas, apresentadas e debatidas nas atividades da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que será realizada no Brasil em 2025, mais precisamente em Belém, no estado do Pará.

Para o coordenador geral da Na Cuia Produtora Cultural e um dos produtores executivos do ManíFestar, Matheus Botelho o intuito principal é aglutinar os diferentes públicos das organizações da região. “Para ações coordenadas de distribuição e compartilhamento de informações sobre: A importância da celebração da cultura como forma de atuação política no território; O que é a COP 30 e o que se faz nesses espaços de decisão da política climática global?; Perguntas que se somam no esforço coletivo da sociedade civil de alertar e conscientizar a população ainda não engajada em pautas socioambientais nos territórios amazônicos”, concluiu.

A primeira edição do Festival foi realizada de 05 a 10 de setembro de 2022 em Santarém, Alter do Chão e nas aldeias Santo Amaro, Muratuba e Surucuá na região do Tapajós, Oeste do Pará, movimentando em torno de sete mil pessoas com formações internas para ativistas das organizações locais, atividades educativas em escolas públicas, mostra de cinema amazônico, assembleia interna de povos indígenas e audiência pública.

Agende-se

Festival ManíFestar

Data: 07/09

Hora: 15h às 22h

Loca: Praça do Mirante – Rua Adriano Pímentel, 56 – Centro (Santarém)