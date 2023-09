Festival Lambateria no Círio 2023 realiza segunda edição do Concurso de Dança Seu Godofredo

Realizado na sexta-feira que antecede o Círio, o Festival Lambateria chega à sexta edição no dia 6 de outubro como um espaço de visibilidade da cultura dançante latino-amazônica. Ao lado de atrações como banda Xeiro Verde, Mega Pop Show e aparelhagem Príncipe Negro, Lia Sophia, o grupo de Carimbó Sereia do Mar,o amapaense Jhimmy Feiches e o DJ Waldo Squash, além de novos nomes como Zaynara, Nanda Miranda, Orquestra Aerofônica com participação de Sandrinha e o histórico show da banda caribenha Les Aiglones e seu meio século de estrada, a Lambateria traz como uma das principais atrações do evento a segunda edição do Concurso de Dança Seu Godofredo.

VEJA MAIS

“Não tem como dissociar a música da dança na Amazônia. Do Carimbó à Lambada, do Brega ao Merengue, música e dança estão casados. As festas na nossa região são sinônimo de salões tomados por casais dançando. É cultural! E a Lambateria nasceu pra ser um local de dança desde o princípio: manter essa cultura viva, fazer festas para as pessoas dançarem e, por isso, o concurso de dança no Festival é tão especial, ele dá ainda mais destaque à importância da dança pro nosso projeto”, explica Félix Robatto, diretor do Festival Lambateria.

Com um palco próprio dentro do Festival, a primeira edição do concurso foi em 2022, quando teve como jurados os professores de dança de salão Deise Magalhães, Marcelo Thiganá e Rolon Ho, vencedor do quadro Dança dos Famosos da TV Globo. O nome do concurso é uma homenagem ao seu Godofredo Eleres, figura conhecida da noite de Belém que mantém os salões movimentados dançando e até ganhou música de Félix Robatto e festa própria.

A segunda edição do concurso chega com novo formato: serão 16 vagas para os casais inscritos que passarão por três etapas eliminatórias. Na primeira rodada, os 16 casais irão dançar Flash Brega disputando 8 vagas para a 2ª rodada que terá como trilha sonora o Merengue. Desta fase, sairão 4 casais que dançarão Tecnobrega para disputar as duas vagas da final. Os dois casais finalistas disputarão o prêmio de R$ 2.000 (dois mil reais) dançando a música tema do evento “A Festa da Lambateria”, de autoria da Gang do Eletro e que foi lançada na coletânea do Festival Lambateria 2022 lançado pela plataforma Natura Musical.

Este ano, o júri será composto pelo professor e pesquisador de Tecnobrega e Merengue Linekee Aires; a professora, coreógrafa e dançarina licenciada em Dança pela UFPA Taynara Garcia e Big Show, um dos ícones das pistas de dança de Belém, que ajuda a manter viva a cultura da dança. Já a trilha sonora do concurso é assinada pelo DJ Zek Picoteiro.

“Os critérios que serão avaliados no concurso de dança do Seu Godofredo são deslocamento no salão, que basicamente é o deslocamento dos casais no espaço de competição; repertório de movimentos, grau de dificuldade e harmonia do casal, que é o conjunto da obra do casal competidor e o critério com maior relevância entre os outros; grau de dificuldade é o nível do repertório de movimentos que o casal executa na competição; harmonia do casal, que é a habilidade e a sincronia entre um passo e outro do casal competidor e o figurino, que não é obrigatório, porém conta pontos”, explica o professor Linekee, um dos jurados do concurso.

Podem participar duplas (independente e gênero) fazendo inscrição e consultando o regulamento completo que está na bio perfil da Lambateria no Instagram. Não será cobrada taxa de inscrição, para participar, basta adquirir o ingresso do evento. A disputa será realizada no dia 06 de outubro, dentro da programação do Festival entre os intervalos do show.

“Vamos utilizar e analisar bem os critérios de avaliação durante as competições entre os casais no salão de competição. Durante as rodadas, vamos manter o foco em ambos os competidores, sendo justo com todos os casais e avaliando critério por critério com bastante atenção e profissionalismo“, avisa o professor Linekee.

Novo lugar

Depois de cinco anos, o Festival Lambateria está de casa nova. Mantendo a tradição de realizar a festa na beira do rio, mantendo a ambiência típica das festas amazônidas, o evento este ano será realizado no Complexo Mormaço + Maloca das Amazonas, que vai permitir ao público uma experiência de circuito e poderá contar com quatro palcos: dois musicais, o palco da dança e o palco dedicado à aparelhagem Príncipe Negro.