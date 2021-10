Festival Lambateria estreia hoje no Teatro do Sesi

Pelo segundo ano consecutivo, o Teatro do SESI promove uma programação especial em alusão ao período do Círio de Nazaré. O projeto ‘Cultura de Fé’ reúne espetáculos de música paraense e promove uma intervenção urbana que leva arte e luzes para a fachada do prédio, localizado na Av. Almirante Barroso.

Todos os shows musicais serão transmitidos ao vivo pelo canal do youtube do teatro. Na estreia, o público contará com o ‘Festival Lambateria In Concert’, com Félix Robatto e convidados, que será realizado hoje, a partir das 20h.

Ano passado, o festival Lambateria contou com uma edição online, mas esse ano, será realizado de forma híbrida: com público presente e transmissão simultânea pela Internet. Apresentado por Félix Robatto, o Lambateria In Concert mantém a tradição de ser realizado na sexta que antecede o Círio. Esse ano, sete atrações farão parte da festa.

Segundo Félix, “depois de um Festival online com oito horas de transmissão ano passado, nós queríamos retomar o contato com o público, que nos acompanhou nas lives durante a pandemia, mas achamos que ainda não é o momento de reunir centenas de pessoas. Assim decidimos trocar os vários shows por um espetáculo que passeia pela diversidade musical dos bailes dançantes paraenses que tocam na Lambateria e vamos realizar um sonho antigo que é apresentar a Lambateria no Círio no Teatro e o Sesi, sempre parceiro, abriu suas portas”, explicou.

O Lambateria In Concert vai trazer nomes que estiveram na ativa durante a pandemia, produzindo e lançando trabalhos novos. Sete artistas participam do espetáculo: Félix Robatto, Bruno Benitez e Bella, representando a latinidade, Lucyan Costa representando a nova geração do brega, Marcos Maderito, da Gang do Eletro, apresentando seu Tecnobrega, e duas atrações da nova geração: o guitarrista Gabriel Pompeu e o lançamento da banda infantil Tapiokids.

Homenagem

Na edição deste ano, o Festival fará uma homenagem ao fotógrafo paraense Thiago Araújo, falecido em 2015 aos 28 anos. Durante o espetáculo, serão exibidas fotos de Thiago, que tinha um grande trabalho de registro da cultura paraense.

Algumas das fotos estão no livro “Asas de Menino”, que traz textos de Ismael Machado, curadoria fotográfica de Marcelo Lelis sob coordenação do jornalista Paulo Silber, e que estará à venda no dia do espetáculo. “Este livro traz imagens lindas de Belém, da cidade, do povo, da cultura, do Círio e é um ótimo presente pra essa época do ano. Por isso, resolvemos fazer essa homenagem pro Thiago e retomar a venda do livro que tem a venda totalmente revertida para a família Araújo”, afirmou a produtora do evento, Sônia Ferro.

CULTURA DE FÉ

Além das atrações musicais do projeto, idealizado pela coordenação do teatro do Sesi, será realizada uma intervenção urbana com a técnica de projeção mapeada e light design, e vai atrair a atenção do público que trafega na avenida Almirante Barroso.

O responsável pela criação é o artista visual VJ Kauê Lima, profissional de videomapping com atuação em São Paulo e ministrante de oficinas e atuação em eventos sociais, corporativos e culturais.

Segundo a coordenadora do teatro, Ana Cláudia Moraes, “O projeto foi criado no ano passado com o objetivo de unir o tripé: arte, tecnologia e religiosidade. Aproveitando que o projeto ocorre uma vez no ano no período das festividades do Círio de Nazaré, então ele foi pautado em cima disso. É o momento que nós celebramos a nossa festa do Círio. A partir de hoje a fachada do Sesi vai ganhar uma iluminação especial e projeções artísticas alusivas”, destacou.

“Para a programação cultural, nós pensamos em artistas que representam a nossa regionalidade, nossos ritmos e nossas ancestralidades. Então procuramos trazer aqueles que caracterizam nosso estado. Hoje abriremos com a querida Lambateria, que já é conhecida na nossa cidade. As pessoas que estiverem no teatro vão poder brincar, dançar, se divertir e matar essa saudade. Os shows são gratuitos, basta retirar os ingressos na bilheteria do teatro, que estarão sempre disponíveis dois dias antes da data do evento. Nós estamos muito felizes de fazer um projeto nessa extensão, empolgados com essa retomada gradativa, mas com todas as medidas de segurança contra a covid-19”, enfatizou.

No dia 15 de outubro, é a vez de Naieme apresentar seu novo show ‘O canto de Maery’. A apresentação criada pela cantora e compositora promove o resgate das tradições indígenas e valoriza o protagonismo feminino. A artista liga a sua ancestralidade indígena e afroamazônica com sua musicalidade mesclada às nuances da música brasileira.

Finalizando o projeto ‘Cultura de Fé’, no dia 22 de outubro, o espetáculo ‘Na Cuíra pra Dançar com os Guitarreiros’ vai reunir a banda Na Cuíra, já conhecida nas noites de Belém, com os mestres da guitarrada Aldo Sena e Mestre Curica. A banda tem seis anos de atuação na cena cultural de Belém, com shows que reúnem músicas de artistas consagrados da cena musical paraense e latino-americana mescladas ao seu repertório autoral.

Agende-se:

Projeto “Cultura de Fé” – Lambateria In Concert

Data: 8/10, às 20h

Local: Teatro do Sesi (Avenida Almirante Barroso)