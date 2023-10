O Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará (Fifep) chega a sua 5ª edição e este ano homenageia Graci Guarani, Amália Córdova e Ailton Krenak, também confirmados na programação. O evento inicia oficialmente hoje, 20, às 16h, em cerimônia no Palace Facciola, localizado na avenida Nazaré, 138, bairro de Nazaré. E segue até o dia 24.

O Antropólogo, realizador audiovisual e diretor-geral do festival, Alessandro Campos destaca as novidades desta quinta edição, e os eventos pré-evento que ocorreram não só em Belém, mas em outras cidades do Pará. "As novidades são a III edição da Residência Cinematográfica 'Plano Etnográfico' realizado em Bragança, coordenada pelo cineasta San Marcelo que produziu como resultado dois curtas documentários que serão exibidos no festival. Além destes, realizei uma oficina no IFPA de Pagagominas, dos 12 curtas produzidos pelos alunos, quatro foram selecionados e também serão exibidos", disse

"Todo ano há uma renovação dos filmes, após a pandemia e a volta do apoio ao Audiovisual, a esperança é que cada vez mais ótimas produções entrem no circuito, tanto de filme Etnográfico quanto de cinema indígena", destacou.

Sobre as homenageadas, Graci Guaraní e Amalia Córdova, o diretor aponta a importância do protagonismo feminino no cinema e, sobretudo, a luta por esses espaços. "O protagonismo feminino é indiscutível e, com muita luta contra o machismo que também existe no audiovisual, vem conquistando seu espaço mais que merecido. Nosso festival está atento a essas mulheres incríveis", contou.

"Graci Guaraní é uma grande cineasta com vários e belíssimos filmes e faz parte de um coletivo feminino de cinema indígena, já estava na hora de uma mulher indígena ser homenageada. Amalia Córdova é uma grande pesquisadora do cinema indígena, organiza festivais e trabalha no Smithsonian em Washington, veio exclusivamente para nosso festival, o que nos enche de alegria e orgulho. Ela é uma grande apoiadora do festival desse o início", afirmou.

Outro homenageado é Aílton Krenak, que é escritor, mas: "desta vez, recebe homenagem não enquanto escritor ou por ser o grande pensador que é, mas sim por ser o pioneiro a organizar Mostras de Cinema Indígena no Brasil", revelou.

Alessandro Campos reforça que a programação é gratuita no Palacete Faciola e faz um convite ao público. "De sexta a terça no Palacete Faciola. As mostras competitivas estão lindíssimas e tenho certeza que o público irá adorar. Teremos também oficina, workshop e masterclass, além de todas de conversa sobre cinema indígena, Produções na Amazônia e uma exibição de imagens de super8 feitas por Jorge Bodanzky em 1973 que terá uma. Trilha sonora feita ao vivo: será muito emocionante sem dúvida. Convido a todas e todos a participarem", finalizou.

Serviço

Evento: V Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará (Fifep)

Data: 20 a 24 de outubro

Horário: a partir das 16h

Local: Palacete Faciola, avenida Nazaré, 138.

Mais informações: www.feativaldopara.com.br

Programação de sexta-feira, 20

Abertura oficial. Auditório Eneida de Morais, no Palecete Faciola.

16H - Recepção dos participantes/convidados e credenciamento (entrega dos crachás) - Exposição de arte indígena local.

18h – Abertura oficial do festival com presença da organização, de convidados e autoridades.

18h30 - Apresentação dos homenageados: Graci Guarani, Amália Córdova e Ailton Krenak.

19h - Conferência de Abertura com Amalia Córdova (Smithsonian Institution) “A importância dos Festivais de Cinema Indígena: novas janelas e novas redes”.

20h – Exibição inédita do filme de Graci Guarani “Horizonte Colorido” (2023, Brasil, 70’) após a

exibição haverá debate com a diretora.

Consultar o site para a programação dos demais dias.