Festival dos Povos da Floresta leva shows gratuitos ao Teatro Gasômetro em Belém
Programação reúne nomes locais e nacionais com 800 ingressos distribuídos ao longo de dois dias
O Festival dos Povos da Floresta promove uma programação musical gratuita nos dias 26 e 27 de março, no Teatro Gasômetro, em Belém. O evento, que celebra a cultura amazônica, reúne artistas da cena local e nacional em dois dias de apresentações, com início a partir das 18h.
Serão disponibilizados 800 ingressos gratuitos para o festival, distribuídos ao longo dos dois dias do evento. A retirada será feita no próprio local, a partir das 17h, e a organização orienta o público a chegar com antecedência para garantir o acesso às performances.
Confira a programação de 26 de março
No dia 26 de março, o palco do Teatro Gasômetro receberá diversas atrações:
- Nat/Esquema
- DDD 91
- Djuena Tikuna que convida Joelma Kláudia
- Tambores do Pacoval
- Naieme com participação de Izabela Lima (RO)
- “Baile do Mestre Cupijó”, comandado por Felipe Cordeiro
Atrações do dia 27 de março
Já no dia 27 de março, a programação contará com shows de:
- DJ Kabocla
- Julia Passos que convida João Amorim (Macapá)
- Jeff Moraes com Raidol e Ian Wapichana
- Suraras do Tapajós
- Felix Robatto com participação de Sandrinha
- Tulipa Ruiz
Sobre o Festival dos Povos da Floresta
A programação musical é parte integrante do Festival dos Povos da Floresta, um projeto que celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais da Amazônia. O festival reúne diferentes linguagens culturais e promove o acesso gratuito à cultura.
Idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia, apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o evento é gratuito, acessível e aberto a todos os públicos.
Serviço
- Evento: Shows do Festival dos Povos da Floresta
- Local: Teatro Gasômetro, Belém
- Datas: 26 e 27 de março
- Horário: A partir das 18h
- Ingressos: 800 ingressos gratuitos distribuídos ao longo dos dois dias, com retirada no local a partir das 17h
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