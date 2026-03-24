Festival dos Povos da Floresta leva shows gratuitos ao Teatro Gasômetro em Belém

O Festival dos Povos da Floresta promove uma programação musical gratuita nos dias 26 e 27 de março, no Teatro Gasômetro, em Belém. O evento, que celebra a cultura amazônica, reúne artistas da cena local e nacional em dois dias de apresentações, com início a partir das 18h.

Serão disponibilizados 800 ingressos gratuitos para o festival, distribuídos ao longo dos dois dias do evento. A retirada será feita no próprio local, a partir das 17h, e a organização orienta o público a chegar com antecedência para garantir o acesso às performances.

Confira a programação de 26 de março

No dia 26 de março, o palco do Teatro Gasômetro receberá diversas atrações:

Nat/Esquema

DDD 91

Djuena Tikuna que convida Joelma Kláudia

Tambores do Pacoval

Naieme com participação de Izabela Lima (RO)

“Baile do Mestre Cupijó”, comandado por Felipe Cordeiro

Atrações do dia 27 de março

Já no dia 27 de março, a programação contará com shows de:

DJ Kabocla

Julia Passos que convida João Amorim (Macapá)

Jeff Moraes com Raidol e Ian Wapichana

Suraras do Tapajós

Felix Robatto com participação de Sandrinha

Tulipa Ruiz

Sobre o Festival dos Povos da Floresta

A programação musical é parte integrante do Festival dos Povos da Floresta, um projeto que celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais da Amazônia. O festival reúne diferentes linguagens culturais e promove o acesso gratuito à cultura.

Idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia, apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o evento é gratuito, acessível e aberto a todos os públicos.

Serviço

Evento: Shows do Festival dos Povos da Floresta

Shows do Festival dos Povos da Floresta Local: Teatro Gasômetro, Belém

Teatro Gasômetro, Belém Datas: 26 e 27 de março

26 e 27 de março Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Ingressos: 800 ingressos gratuitos distribuídos ao longo dos dois dias, com retirada no local a partir das 17h