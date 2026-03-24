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Festival dos Povos da Floresta leva shows gratuitos ao Teatro Gasômetro em Belém

Programação reúne nomes locais e nacionais com 800 ingressos distribuídos ao longo de dois dias

O Liberal

O Festival dos Povos da Floresta promove uma programação musical gratuita nos dias 26 e 27 de março, no Teatro Gasômetro, em Belém. O evento, que celebra a cultura amazônica, reúne artistas da cena local e nacional em dois dias de apresentações, com início a partir das 18h.

Serão disponibilizados 800 ingressos gratuitos para o festival, distribuídos ao longo dos dois dias do evento. A retirada será feita no próprio local, a partir das 17h, e a organização orienta o público a chegar com antecedência para garantir o acesso às performances.

Confira a programação de 26 de março

No dia 26 de março, o palco do Teatro Gasômetro receberá diversas atrações:

  • Nat/Esquema
  • DDD 91
  • Djuena Tikuna que convida Joelma Kláudia
  • Tambores do Pacoval
  • Naieme com participação de Izabela Lima (RO)
  • “Baile do Mestre Cupijó”, comandado por Felipe Cordeiro

Atrações do dia 27 de março

Já no dia 27 de março, a programação contará com shows de:

  • DJ Kabocla
  • Julia Passos que convida João Amorim (Macapá)
  • Jeff Moraes com Raidol e Ian Wapichana
  • Suraras do Tapajós
  • Felix Robatto com participação de Sandrinha
  • Tulipa Ruiz

Sobre o Festival dos Povos da Floresta

A programação musical é parte integrante do Festival dos Povos da Floresta, um projeto que celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais da Amazônia. O festival reúne diferentes linguagens culturais e promove o acesso gratuito à cultura.

Idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia, apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o evento é gratuito, acessível e aberto a todos os públicos.

Serviço

  • Evento: Shows do Festival dos Povos da Floresta
  • Local: Teatro Gasômetro, Belém
  • Datas: 26 e 27 de março
  • Horário: A partir das 18h
  • Ingressos: 800 ingressos gratuitos distribuídos ao longo dos dois dias, com retirada no local a partir das 17h
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Palavras-chave

Festival dos Povos da Floresta

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Cultura
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