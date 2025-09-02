Festival do Rio exibirá 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura cotado ao Oscar

O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.

A produção conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O filme, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes. Nas últimas semanas, a revista norte-americana Variety apontou o longa brasileiro como possível candidato em três categorias do Oscar 2025 - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.

Além de O Agente Secreto, outros longas que poderão ser assistidos no festival são Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler; Nada a Fazer, de Leandra Leal; (Des)controle, de Rosane Svartman; Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien; Sexa, de Gloria Pires; Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz; A Própria Carne, de Ian SBF.

Além do tradicional circuito de cinemas comerciais, a 27ª edição do festival busca ocupar diferentes espaços da cidade, como os cinemas do circuito Carioca da Prefeitura e alguns Parques Municipais. A sede do festival segue no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro.

Veja listas de filmes nacionais do Festival do Rio

PREMIERE BRASIL FICÇÃO

. A Vida de Cada Um, de Murilo Salles . Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher . Coração das Trevas, de Rogério Nunes . Cyclone, de Flavia Castro . Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes . Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini . Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães . Ruas da Glória, de Felipe Sholl . Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte . Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar . #SalveRosa, de Susanna Lira

PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO

. Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB . Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken . Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins . Honestino, de Aurélio Michiles . Massa Funkeira, de Ana Rieper . Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS

. Cartas Para , de Vânia Lima . Criadas, de Carol Rodrigues . Espelho Cigano, de João Borges . Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler . Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias . Nada a Fazer, de Leandra Leal . Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa . Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert . Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS

. A Conspiração Condor, de André Sturm . Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha . As Vitrines, de Flavia Castro . (Des)controle, de Rosane Svartman . O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho . O Homem de Ouro, de Mauro Lima . Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira . Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda . Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria . Por Nossa Causa, de Sergio Rezende . Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien . Sexa, de Gloria Pires . 90 Decibéis, de Fellipe Barbosa

PREMIERE BRASIL RETRATOS

. Ary, de André Weller . As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues . Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo . Fôlego - Até Depois do Fim, de Candé Salles . Gláucio Gill - Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso . Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck . Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar . Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão . Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto . O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco . Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans . Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS

. Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo . Com Causa, de Belisário Franca . Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira . Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby . Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa . Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy . Na Onda da Maré, de Lucia Murat . O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi . Pau dArco, de Ana Aranha . Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman . Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz

PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE

. A Própria Carne, de Ian SBF . Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro . Futuro Futuro, de Davi Pretto . Nosferatu, de Cristiano Burlan . Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida

PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS

. A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla . Gêmeas, de Andrucha Waddington . Hermeto Campeão, de Thomas Farkas . Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez

PREMIERE BRASIL GERAÇÃO

. Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello . Criaturas - Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso . Papaya, de Priscilla Kellen . Quatro Meninas, de Karen Suzane . Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem . Trago seu amor, de Claudia Castro