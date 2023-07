Festival de Rock em Belém traz shows das bandas Delinquentes, Violatar e Klitores Kaos

No próximo dia 13 de julho, quando se celebra o Dia Mundial do Rock, ocorrerá um festival com apresentações de bandas nacionais e locais para comemorar a data, em uma casa de shows localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento marca os 38 anos de existência da banda Delinquentes. A programação terá entrada gratuita até às 19h.

O “Dia D Festival” comemora os dez anos do lançamento do DVD da banda Delinquentes, gravado um ano antes na Praça da República, onde reuniu 2 mil pessoas. Desde então, todos os anos os integrantes buscam aglomerar várias bandas parceiras para comemorar o aniversário.

Neste ano, o evento reunirá, além da anfitriã, os conjuntos Violator (DF), Uganga (MG) e Social Chaos (SP), e ainda as locais Turbo, Klitores Kaos, Aeroplano e Morfina Punk. O festival é organizado pelas produtoras Xaninho Discos e PSICA Produções.

A produtora do evento, Tainah Chaves, afirmou que as bandas foram escolhidas para somar com a grandiosidade do festival. “Quero reunir uma galera de peso para essa festa. As bandas são nacionais e locais autorais que contam a história do rock para a gente. Queremos fazer muito barulho”, acrescentou.

Além das apresentações, o evento também contará com ações socioambientais. “Nós temos a preocupação com a destinação dos resíduos do festival”, explicou Tainah sobre o cuidado que organização terá em não descartar inadequadamente copos e latinhas.

O vocalista da banda Delinquentes, Jayme Katarro, chama o festival de uma grande confraternização entre colegas do meio musical. “É uma festa que acaba sendo um show para o público”, concluiu.

Jayme acrescentou que o festival não fala somente sobre rock, mas buscou também trazer a sustentabilidade. “Queremos transmitir uma mensagem importante sobre ações ativistas na prática, mostrando ao público que o rock é realmente atitude”, acrescentou.

Serviço

Dia D- Especial Dia Mundial do ROCK

Data: 13/07/2023

Horário: 16h. A partir das 19h a entrada custará R$ 20.

Local: Mormaço Bar & Arte, localizado na Rua Carneiro da Rocha, 1, no bairro da Cidade Velha.