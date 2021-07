Confira oito filmes para você assistir no Dia Mundial do Rock

O Dia Mundial do Rock nasceu quando o cantor Phill Collins, participava do super evento Live Aid e expressou seu desejo de que a data celebrasse o rock em todo o mundo. O evento contou com a participação de outros grandes artistas do gênero, como David Bowie, U2, Mick Jagger e a banda Queen. Confira uma lista de dez filmes para você comemorar a data com pipoca e muita música!

1 - Os Cinco Rapazes de Liverpool (1994)



Do gênero biográfico, o longa fala sobre um recorte da história da banda The Beatles. O foco do filme é a luta interior do quinto Beatle, Stuart Sutcliffe, interpretado por Stephen Dorff, que se vê dividido entre seus dons: tocar baixo na banda e pintar quadros. A história mostra que, em 1960, Stuart e seu amigo John Lennon, interpretado por Ian Hart, viajam para a Alemanha em busca de reconhecimento artístico. A partir daí o enredo acontece.

2 - Escola de Rock (2003)



Com Richard Linklater na direção, a comédia conta a história de Dewey Finn, personagem de Jack Black, que, após ser demitido da banda em que trabalhava como cantor e guitarrista, se disfarça e começa a dar aulas em uma prestigiada escola preparatória de músicos. Ao testemunhar o talento de seus alunos, Finn resolve formar uma banda para vencer um difícil concurso, o que o ajudará a pagar seu aluguel.

3 - Cazuza - O Tempo Não Para (2004)

Sucesso de bilheteria no Brasil, o filme conta a história de Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza. O filme mostra toda a trajetória do cantor e compositor brasileiro, que sempre buscou aproveitar a vida ao máximo. Além de contar a história de Cazuza em sua carreira como membro da banda Barão Vermelho e como cantor solo, o longa mostra como o compositor enfrentou a Aids.

4 - Os Piratas do Rock (2009)

A comédia 'Os Piratas do Rock' mostra a trajetória de um grupo de amigos viciados em rock, que, juntos, decidem criar uma rádio pirata com o objetivo de levar a cultura do Rock N' Roll para os ingleses. Na época, as grandes emissoras não davam espaço ao gênero. Contudo, o cenário mudou após a rádio pirata se tornar o maior sucesso.

5 - Bohemian Rhapsody (2018)

Dirigido por Bryan Singer, 'Bohemian Rhapsody' foi sucesso de bilheterias em 2018 e conta a história de Freddie Mercury, interpretado por Rami Malek. O filme mostra toda a trajetória de Mercury, que, ao lado de Brian May, Roger Taylor e John Deacon, mudou o mundo da música ao formar a banda Queen. O enredo engloba, ainda, os dilemas enfrentados por Mercury, que, em 1970, se viu diante do desafio de conciliar seu estilo de vida com a fama cada vez mais crescente.

6 - Quase Famosos

O filme fala sobre William Miller, um jovem de 17 anos que se tornou roqueiro a partir dos discos deixados por sua irmã quando ela saiu de casa. Acabou escrevendo vários textos super fodásticos sobre bandas, e foi contratado pela Rolling Stone para acompanhar a Stillwater (banda fictícia) em turnê e escrever um artigo.

7 - Elvis: O início de uma lenda (2005)

O filme foi escrito por Patrick Duncan, através de uma adaptação da biografia do cantor Elvis Presley. Com a direção do respeitado James Sadwitch. Nele, você acompanha toda a trajetória do rei do rock!

8 - Somos Tão Jovens (2013)

O longa traz a biografia de Renato Russo e toda a sua trajetória oo