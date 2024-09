Festival de Ópera recebe Duo Azulay no Theatro da Paz nesta quarta (4)

Os irmãos Adriana e Humberto Azulay formam o Duo Azulay, que fará sua estreia no XXIII Festival de Ópera do Theatro da Paz, na próxima quarta-feira (4), às 20h, com uma apresentação especial no evento. Nos momentos finais da programação do Festival iniciado em 9 de agosto, em homenagem ao centenário de morte do compositor italiano Giacomo Puccini, a exibição desses dois intérpretes executando composições clássicas é aguardada pelo público, motivado a conferir um repertório marcado pela diversidade de estilos.

Criado em 2009, o duo tem uma conexão musical refletida na escolha cuidadosa do repertório, que pretende surpreender o público. Para Humberto Azulay, a participação no Festival de Ópera é um marco na trajetória do duo.

"É sempre um prazer participar do Festival de Ópera, um evento superimportante, que já faz parte do calendário do povo paraense. Esta é a primeira vez que o Duo Azulay participa, um momento especial para nós!", diz o pianista.

Humberto Azulay destaca a relevância do evento na promoção da música clássica na região. "Iniciativas como o Festival de Ópera são fundamentais para o fomento dos nossos artistas e do nosso espaço dentro da economia. Artistas maravilhosos nasceram aqui e fazem sucesso pelo mundo afora devido a iniciativas como essa", ressalta o artista.

Surpresas no repertório

Adriana e Humberto tiveram uma preparação intensa para o recital. Eles trabalharam em um repertório inédito. "O repertório é completamente novo para nós. Fazemos mais música de câmara, mas a temática operística nos levou a selecionar algumas das aberturas e árias mais emblemáticas desse universo, com algumas surpresas", adianta Humberto.

Em todo esse processo de seleção das músicas e, principalmente, na execução das composições, a relação familiar entre os dois contribui para fluir o trabalho de uma forma harmoniosa e criativa. "Como já tocamos juntos por muitos anos, o relacionamento do dia a dia faz com que os aspectos musicais sejam muito mais fluidos", reitera Humberto.

Expectativa para a apresentação

Adriana Azulay não esconde o contentamento e o entusiasmo em poder se apresentar no centenário Theatro da Paz. "Tocar no nosso grandioso Theatro da Paz é mais que uma emoção. É, e sempre será, um momento único e especial, e dentro da programação do Festival de Ópera é muito significativo para nós, pois acompanhamos essa trajetória desde os primeiros festivais", afirma a pianista. Ela destaca a importância de tornar a música clássica acessível a todos. "Nosso papel, enquanto artistas, é levar essa arte a todos, de maneira acessível, e o Festival de Ópera permite essa experiência", acrescenta.

O recital inclui participações especiais e arranjos para quatro mãos e dois pianos e promete encantar o público com o repertório. "Todas são lindas, algumas muito conhecidas do público, inclusive, por já terem feito parte de temas de novelas muito marcantes na TV. Mas as surpresas não podemos contar, para deixar o público na expectativa da apresentação", diz Adriana.

O repertório do Duo Azulay reúne obras de diversos autores: Carlos Gomes - Protofonia "Il Guarany"; J. Strauss - Abertura da Ópera O" Morcego"; Gluck - Melodia da Ópera "Orfeu e Euridice"; Rossini - Largo al factotum della citta, da Ópera O" Barbeiro de Sevilla"; Mascagni - Abertura, Siciliana e Intermezzo da ópera "Cavalleria Rusticana"; G. Bizet - Suíte de concerto da ópera "Carmem" *Lês Toreadors/* Prelude * Habanera/ *Seguedille * Intermezzo / * Aragonaise / *Lês Dragons D'alcala * Nocturne/ *Danse Boheme.

Serviço

Recital de piano do Duo Azulay

XXIII Festival de Ópera do Theatro da Paz

04 de setembro, às 20h.

Theatro da Paz. Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Entrada gratuita

Ingressos podem ser retirados no dia da apresentação, a partir de 9h, no site ticketfacil.com.br ou diretamente na bilheteria do Theatro da Paz, duas horas antes do início do recital