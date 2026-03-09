Festival de Gramado abre inscrições para filmes brasileiros da 54ª edição

O Festival de Cinema de Gramado abriu oficialmente o período de inscrições para a 54ª edição de suas mostras competitivas brasileiras. Cineastas e produtoras de todo o país podem submeter obras pelo site inscricoescinema.com.br até 31 de março de 2026.

A 54ª edição do festival ocorrerá entre 12 e 22 de agosto deste ano. A curadoria selecionará até oito longas-metragens de ficção, cinco longas documentais e 14 curtas-metragens brasileiros. O regulamento completo está disponível para consulta no site oficial do evento.

Critérios de Participação

Para garantir a competitividade, a organização estabeleceu critérios de participação. Serão aceitos filmes finalizados a partir de maio de 2025 por produtoras nacionais independentes. Longas de ficção e documentários não podem ter sido exibidos comercialmente ou publicamente no Brasil. Já os curtas-metragens devem ser inéditos no Rio Grande do Sul.

Mostras Gaúchas e Premiações

As produções gaúchas também poderão concorrer nas mostras nacionais. O festival mantém a valorização da cena regional, com inscrições específicas para as mostras de longas e curtas gaúchos a serem abertas em breve, com datas ainda a serem divulgadas.

Ao final do evento, serão entregues os tradicionais troféus Kikito, principal símbolo do festival. A premiação contemplará 14 categorias para Longas Brasileiros, 12 para Curtas-Metragens e o prêmio de Melhor Filme na mostra de Documentários. Além do reconhecimento artístico, vencedores da 54ª edição também receberão premiações em dinheiro.

O festival mantém parcerias institucionais importantes, como o Troféu Assembleia Legislativa. Este é destinado à Mostra Gaúcha de Curtas, reforçando o compromisso do evento com o fortalecimento da produção audiovisual regional.

Edição Anterior: Destaques de 2025

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, ocorrida em agosto de 2025, reuniu dezenas de produções brasileiras. Considerado um dos principais encontros do audiovisual no país, o festival exibiu cerca de 70 filmes na sala do Palácio dos Festivais, destacando a diversidade de temas e estilos do cinema nacional.

Vencedores da 53ª Edição

Na premiação principal da edição de 2025, o longa “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini, foi o grande vencedor. A produção conquistou quatro troféus Kikito, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Montagem para o próprio diretor, e Melhor Ator Coadjuvante para o rapper e ator Xamã.

Entre os outros destaques da noite, Laís Melo recebeu o Kikito de Melhor Direção por “Nó”. Gero Camilo venceu como Melhor Ator por “Papagaios”, e Malu Galli foi premiada como Melhor Atriz por “Querido Mundo”.

O prêmio de Melhor Documentário ficou com “Lendo o Mundo”, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira. Já “Papagaios”, de Douglas Soares, conquistou o troféu de Melhor Filme pelo Júri Popular.