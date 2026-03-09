Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festival de Gramado abre inscrições para filmes brasileiros da 54ª edição

Mostras competitivas do 54º Festival de Cinema receberão inscrições até o fim de março.

O Liberal
fonte

A 54ª edição do festival ocorrerá entre 12 e 22 de agosto deste ano (Reprodução/Instagram @festivaldecinemadegramado)

O Festival de Cinema de Gramado abriu oficialmente o período de inscrições para a 54ª edição de suas mostras competitivas brasileiras. Cineastas e produtoras de todo o país podem submeter obras pelo site inscricoescinema.com.br até 31 de março de 2026.

A 54ª edição do festival ocorrerá entre 12 e 22 de agosto deste ano. A curadoria selecionará até oito longas-metragens de ficção, cinco longas documentais e 14 curtas-metragens brasileiros. O regulamento completo está disponível para consulta no site oficial do evento.

Critérios de Participação

Para garantir a competitividade, a organização estabeleceu critérios de participação. Serão aceitos filmes finalizados a partir de maio de 2025 por produtoras nacionais independentes. Longas de ficção e documentários não podem ter sido exibidos comercialmente ou publicamente no Brasil. Já os curtas-metragens devem ser inéditos no Rio Grande do Sul.

Mostras Gaúchas e Premiações

As produções gaúchas também poderão concorrer nas mostras nacionais. O festival mantém a valorização da cena regional, com inscrições específicas para as mostras de longas e curtas gaúchos a serem abertas em breve, com datas ainda a serem divulgadas.

Ao final do evento, serão entregues os tradicionais troféus Kikito, principal símbolo do festival. A premiação contemplará 14 categorias para Longas Brasileiros, 12 para Curtas-Metragens e o prêmio de Melhor Filme na mostra de Documentários. Além do reconhecimento artístico, vencedores da 54ª edição também receberão premiações em dinheiro.

O festival mantém parcerias institucionais importantes, como o Troféu Assembleia Legislativa. Este é destinado à Mostra Gaúcha de Curtas, reforçando o compromisso do evento com o fortalecimento da produção audiovisual regional.

Edição Anterior: Destaques de 2025

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, ocorrida em agosto de 2025, reuniu dezenas de produções brasileiras. Considerado um dos principais encontros do audiovisual no país, o festival exibiu cerca de 70 filmes na sala do Palácio dos Festivais, destacando a diversidade de temas e estilos do cinema nacional.

Vencedores da 53ª Edição

Na premiação principal da edição de 2025, o longa “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini, foi o grande vencedor. A produção conquistou quatro troféus Kikito, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Montagem para o próprio diretor, e Melhor Ator Coadjuvante para o rapper e ator Xamã.

Entre os outros destaques da noite, Laís Melo recebeu o Kikito de Melhor Direção por “Nó”. Gero Camilo venceu como Melhor Ator por “Papagaios”, e Malu Galli foi premiada como Melhor Atriz por “Querido Mundo”.

O prêmio de Melhor Documentário ficou com “Lendo o Mundo”, de Catherine Murphy e Iris de Oliveira. Já “Papagaios”, de Douglas Soares, conquistou o troféu de Melhor Filme pelo Júri Popular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Festival de Gramado

54º Festival de Cinema de Gramado
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

RESUMO

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

09.03.26 10h52

REENCONTRO

Michael J. Fox e Christopher Lloyd se reencontram 40 anos após De Volta para o Futuro

O ator mencionou o encontro e lembrou a proximidade do aniversário do primeiro filme da série.

09.03.26 11h37

DESPEDIDA

Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A notícia foi confirmada por familiares e amigos no último domingo (8)

09.03.26 9h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

09.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda