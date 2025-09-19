Festival de dança em Parauapebas abre inscrições; projeto oferece prêmios e workshops gratuitos

Estão abertas as inscrições para o Dança Carajás Festival 2025, que será realizado entre os dias 17 e 23 de novembro, no município de Parauapebas, no Pará. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até 30 de setembro, por meio do site oficial do evento. Segundo a organização, a programação inclui mostra competitiva, workshops gratuitos, seminário temático e campanhas de responsabilidade social, além da premiação dos melhores participantes com troféus, medalhas, prêmios em dinheiro e bolsas de estudos internacionais para países como Argentina, França e Estados Unidos. Os detalhes dos intercâmbios serão divulgados aos vencedores conforme a agenda de cada parceiro internacional.

Para participar, os grupos e bailarinos devem criar coreografias gravadas em vídeo, que serão avaliadas por uma banca especializada. As regras completas e orientações para inscrição estão disponíveis no site e nas redes sociais oficiais do festival (@dancacarajas). Nesta edição, 15% das vagas serão destinadas a grupos de Parauapebas, cidade-sede do evento.

“A expectativa é de um momento único: ver Parauapebas se transformar em palco de sonhos, encontros e celebrações. Esperamos que cada apresentação emocione, que cada oficina desperte novos talentos e que a cidade sinta o orgulho de ser referência na dança amazônica e brasileira”, afirmou Jarbas Alves, diretor do festival.

O Festival será realizado em quatro formatos principais: a Mostra Competitiva de Dança, com apresentações de grupos, companhias e escolas em diversas categorias e estilos, com premiação em uma gala oficial; atividades formativas gratuitas em modalidades como balé clássico, jazz dance, dança contemporânea, dança inclusiva (PcD), danças urbanas e danças folclóricas, todas com vagas limitadas. As oficinas serão realizadas entre os dias 17 e 19 de novembro.

Além disso, haverá palestras, comunicações científicas e publicação de e-book acessível; ações de sustentabilidade, inclusão e responsabilidade social, como o EcoPassos (plantio de mudas para reflorestamento) e o Nutrindo Corações (doação de latas de leite em pó para mães em tratamento contra o HIV).

A mostra competitiva será realizada entre 20 e 23 de novembro, enquanto todas as atividades ocorrerão no Centro Cultural de Parauapebas, localizado na Rua 1 (Quadra Especial), bairro Alvorá. Bailarinos inscritos terão acesso gratuito aos workshops.

Em edições anteriores, o festival já premiou artistas com intercâmbios internacionais e promoveu campanhas de impacto social, como a doação de mais de 600 latas de leite em pó para instituições de saúde, reforçando o compromisso com a democratização da cultura e a valorização da dança como linguagem artística.

O festival é promovido pela JA Produções Artísticas e conta com o apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

SERVIÇO:

Período de inscrições: 16 a 30 de setembro de 2025;

16 a 30 de setembro de 2025; Como se inscrever? Gratuitamente pelo site;

Gratuitamente pelo site; Data do festival: de 17 a 23 de novembro.