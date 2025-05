Festival de Cannes: Filme coproduzido no Brasil vence prêmio em segunda disputa mais importante

Um filme coproduzido no Brasil venceu a segunda disputa mais importante do Festival de Cannes nesta sexta, 23. A atriz Cleo Diára foi a grande vencedora do prêmio de Melhor Atriz por O Riso e a Faca na seção Um Certo Olhar.

Dirigido pelo português Pedro Pinho, o longa é uma coprodução do País com Portugal, França e Romênia. O Riso e a Faca acompanha Sérgio, um engenheiro ambiental português que viaja para a Guiné-Bissau para elaborar um relatório de impacto ambiental na construção de estradas. Lá, conhece os moradores locais Diara e Guillermhe e passa a compreender mais a importância de seu trabalho.

O Olhar Misterioso do Flamingo, do chileno Diego Céspedes, foi o principal vencedor do Um Certo Olhar. Já Um Poeta, do colombiano Simón Mesa Soto, venceu o Prêmio do Júri. Veja a lista completa mais abaixo.

O festival optou por manter a cerimônia de encerramento neste sábado, 24, apesar dos apagões que atingem o sudeste da França. No dia, o evento entrega seu principal prêmio, a Palma de Ouro, que tem O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, na disputa.

Veja a lista de vencedores da seção Um Certo Olhar - Prêmio Um Certo Olhar: O Olhar Misterioso do Flamingo, de Diego Céspedes - Prêmio do Júri: Um Poeta, de Simón Mesa Soto - Melhor Direção: Tarzan Nasser e Arab Nasser, por Once Upon a Time in Gaza - Melhor Ator: Frank Dillane, por Urchin - Melhor Atriz: Cleo Diára, por O Riso e a Faca - Melhor Roteiro: Pillion, de Harry Lighton.