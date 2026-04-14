Festival de Cannes anuncia filme com Selton Mello e coprodução brasileira; veja

La Perra, filme da diretora chilena Dominga Sotomayor com Selton Mello no elenco, foi selecionado para a Quinzena dos Realizadores, uma das principais mostras paralelas do Festival de Cannes. Além dele, o drama de ficção Seis Meses no Prédio Rosa e Azul foi anunciado na Semana da Crítica, mostra dedicada a novos talentos do cinema. O filme é uma coprodução Brasil, México e Dinamarca e vai representar a América Latina na programação.

Em La Perra, produzido pela RT Features, de Rodrigo Teixeira, Sotomayor (Tarde Para Morrer Jovem) acompanha a solitária Silvia (Manuela Oyarzún), mulher que vive em uma ilha remota no sul do Chile e resgata uma cachorra filhote e a chama de Yuri, o mesmo nome que escolheria para a filha que nunca teve.

Esta união forma um vínculo improvável que força a protagonista a enfrentar ressentimentos profundos, relacionamentos rompidos e um trauma que se recusa a permanecer no passado.

A história é inspirada no livro A Cachorra (Intrínseca), de Pilar Quintana, e o roteiro é de Inés Bortagaray, autora de livro como Um, Dois e Já (Cambalache) e uma das roteiristas de A Vida Invisível. As duas estão entre os 56 autores confirmados na Feira do Livro 2026.

Selton comemorou a seleção em comunicado enviado à imprensa. "Participar da prestigiosa Quinzena dos Realizadores é a cereja no bolo de um trabalho encantador desenvolvido com Dominga e Rodrigo. Minha primeira vez em Cannes, coroando um momento muito especial da minha trajetória. A talentosa Dominga desenvolveu especialmente para mim um personagem fundamental para a trama, uma espécie de pivô, que costura, de uma forma trágica, o passado da protagonista. Que seja o início de uma bela jornada para o filme!"

Já Seis Meses no Prédio Rosa e Azul marca a terceira participação seguida da produtora brasileira Desvia Filmes em um dos grandes festivais internacionais, após duas idas à Berlinale (em 2025, com O Último Azul e em 2026 com Nosso Segredo).

O longa é inspirado nas memórias do diretor, o mexicano Bruno Santamaría Razo, e se passa na Cidade do México durante os anos 1990. Na trama, Bruno é um garoto de 11 anos que começa a perceber que nutre sentimentos pelo melhor amigo, Vladimir, bem no momento em que o pai é diagnosticado com HIV. O ator brasileiro Demick Lopes está no elenco.

O Brasil também está representado em Cannes com outra coprodução, o filme Elefantes na Névoa, do nepalês Abhinash Bikram Shah, que está na lista da Un Certain Regard.

O Festival de Cannes 2026 acontece de 12 a 23 de maio. Entre os destaques da mostra competitiva estão novos filmes de Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda e László Nemes. C