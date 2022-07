Festival da Canção Ouremense apresenta a primeira eliminatória da 36ª edição

O primeiro dia da 36ª edição do Festival da Canção Ouremense movimentou a Concha Acústica Tomaz Ruffeil, nesta quinta-feira (21), na primeira eliminatória. Nessa primeira fase do festival a disputa ocorreu apenas entre os artistas do município de Ourém.

As músicas "A Mariposa e o Trovador" de Ismael Reis, "Bora Buscar" de Valério Gomes e Natalino Brasil, "Pedacinho do Pará" de João Expedito dos Santos Farias, "A Lira de Ourém" de Arlindo Matos e Adriano Cardoso, "Amigos de Bragança" de Sales Machado, "Todos somos irmãos" de Fábio Junior Cunha, "Lágrima de Mel" de Paulina Ribeiro e Mateus Ribeiro e "Cantigas de São João"de Chico Magaiva foram as primeiras canções apresentadas ao público.

O compositor Ismael Reis ficou feliz de fazer a parceria com o filho Téo Reis, que pela primeira vez atua como intérprete. "Eu sou músico e sempre participei do festival tocando, mas nessa edição eu defendi a música do meu pai e estou feliz com a oportunidade", disse o jovem artista.

Neste sábado(22), os apreciadores do festival vão conhecer mais 16 canções inéditas que vão entrar para a disputa. O corpo de jurados do festival conta com cinco membros em todos os dias de eliminatórias que julgam os quesitos música, letra, interpretação, arranjo e apresentação com distribuição de notas entre 5 a 10.

Este ano o festival recebeu 95 inscrições, sendo de artistas de várias localidades do estado e também de várias regiões do país.

O primeiro lugar vai ganhar o valor de R $10 mil reais, o segundo R $5 mil, o terceiro R$3.500 e o quarto R $2.500. As categorias de melhor arranjo, melhor intérprete e melhor letra entregam o valor de R$1.500 para cada música. O vencedor da aclamação popular também ganha R $1500, sendo que este prêmio será disputado apenas entre os artistas de Ourém.

Após as oito apresentações dos artistas filhos de Ourém, o público se divertiu ao som do artista Netto Lima, que é morador de Capitão Poço.