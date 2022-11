Festival Curta Escolas leva produção estudantil para as telas do cinema

A 2ª edição do Festival de Curtas Escolas, projeto integrado ao Festival Pan-Amazônico De Cinema - Amazônia FiDOC, leva as produções dos alunos de escolas públicas para o Cine Líbero Luxardo, na Mostra Primeiro Olhar. A última exibição será nesta quinta-feira (17), às 9h, com entrada franca. Os estudantes vencedores da mostra ganharão troféus e participarão de oficinas de audiovisual, oferecidas pelo Instituto Culta da Amazônia e ZFilmes Produções.

O arquipélago do Marajó é o cenário de duas das produções. "Marajó em Luto" traz o relato de moradores da região e sobreviventes do naufrágio da lancha Dona Lourdes II, que causou a morte de 23 pessoas, em setembro deste ano. Os depoimentos refletem as dificuldades enfrentadas pelos marajoaras, as paisagens e costumes da vida na região, e o enfrentamento da morte em um luto coletivo.

Já o curta "O Florescer do Pacoval" mostra a história do grupo de carimbó Tambores do Pacoval, que se confunde com a própria história do bairro do Pacoval, no município de Soure. Ambas as produções são resultado de oficinas promovidas pelo Festival.

Segundo Zienhe Castro, diretora geral do Festival Pan-Amazônico De Cinema, a mostra é realizada com o intuito de incluir e estimular os jovens no uso da linguagem cinematográfica como ferramenta sociopolítica e sociocultural. “O Amazônia FiDOC tem esse compromisso há 14 anos, cujo foco é promover a democratização do acesso aos bens culturais, inclusão social e educação audiovisual para jovens e crianças. O Festival Curta Escolas foi construído em 2019 para contribuir com maior visibilidade, incentivar e valorizar a produção da nova geração de novos realizadores”, declara.

O Festival Curta Escolas é iniciativa do Instituto Culta da Amazônia e conta com a parceria/apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e Instituto Márcio Tuma. Entre os objetivos, destaca-se a oportunidade de dar visibilidade à produção audiovisual dos estudantes da rede pública estadual de ensino do Pará e contribuir com a formação do público em relação à linguagem cinematográfica.

Serviço

Festival Curta Escolas - 2° edição

Mostra Competitiva Primeiro Olhar

Data: Última exibição em 17 de novembro

Hora: 9h às 12h

Local: No Cine Líbero Luxardo - Fundação Cultural do Pará (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA)

Gratuito