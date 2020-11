'Festival Arte como Respiro- Edição Audiovisual' inicia nesta segunda-feira, 16

Música

Na quinta-feira, 19, a première do Grammy Latino realiza live pelo perfil do evento no Facebook, às 19h. Este ano, a Academia Latina fará uma cerimônia especial para o público brasileiro, quando serão anunciados os ganhadores nas categorias dedicadas à música em português. A edição brasileira será apresentada pela modelo Laís Ribeiro e terá a apresentação de Emicida (indicado nas categorias de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Português; Melhor Canção em Português) em dueto com o cantor e compositor Marcos Valle. E o grupo Melim fará uma performance da canção "Eu Feat. Você", do álbum homônimo, que também está indicado (Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português).

De 20 a 22 de novembro, o Mississippi Delta Blues Festival promove a primeira edição on-line com 24 shows acústicos em gravações envolvendo sete países e um total de mais de 30 horas de música. Além dos shows que poderão ser assistidos gratuitamente pelo site www.mdbf.com.br, a programação inclui ainda dez workshops no dia de encerramento.

No próximo dia 21, em comemoração ao Dia da Consciência Negra (que transcorre no dia 20), Iza e Orkestra Rumpilezz recebem vários artistas no show on-line “Devassa Encontros Tropicais”. A transmissão será realizada do Museu do Ritmo, em Salvador, ás 20, com transmissão pelo canal Multishow e pelo canal da Devassa no Youtube. Carlinhos Brown, Margareth Menezes, BNegão, Mateus Aleluia, Lazzo Matumbi e Larissa Luz estão no setlist.

Luan Santana fará uma live musical no próximo dia 22, às 17h. O evento é uma ação do Movimento “O Pantanal Chama” que vai arrecadar doações em favor da ONG SOS Pantanal, que atua na conservação e defesa do bioma afetado pelas queimadas. A live terá 4 horas de duração e será transmitida direto do Pantanal pelo canal da National Geographic, parceiro da iniciativa, e também pelos perfis do cantor no Facebook e Youtube. A exploradora da National Geographic Society, Patricia Medici, fará uma participação especial. Saiba mais no site www.nationalgeographicbrasil.com/pantanal.

Cinema

Nesta segunda-feira, 16, o Itaú Cultural estreia o “Festival Arte como Respiro- Edição de Audiovisual”, com a exibição gratuita dos projetos contemplados nos editais de emergência da instituição. O primeiro recorte traz 93 curtas-metragens, entre documentários, ficções e filmes experimentais de vários estados, incluindo os paraenses “Uma maneira simplíssima”, de Talita Prestes, e “Cura”, de Matheus Almeida do Nascimento. As produções serão disponibilizadas no site www.itaucultural.org.br por 15 dias.

Curta carioca "Pietro Vive!", de Hsu Chien Hsin. (Ana Rodrigues/ Divulgação)

De 17 a 20 de novembro acontece o IV Encontro de Antropologia Visual da América Amazônica (EAVAAM), evento que debate a temática da antropologia visual e o uso e a produção de imagem nas pesquisas. Este ano, o evento acontece de forma on-line pelo site eavaam.com.br/2020/. A realização é do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual (Visagem) da UFPA) com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia e do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo.

O premiado documentário “Fico te devendo uma carta sobre o Brasil”, de Carol Benjamin, está disponibilizado gratuitamente até o próximo dia 19, no Canal Brasil e também nas plataformas de streaming Globoplay, Canais ao Vivo e de vídeo on demand da Vivo, Claro e Oi.

O Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil (FIANb) acontece nos dias 18 a 22 deste mês, em formato on-line, como ampliação do Seminário da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN). Haverá mostra audiovisual, laboratório de desenvolvimento de projetos, capacitação e empreendedorismo de pessoas negras, diálogos, workshops e masterclasses direcionados também a atuação como o VR, séries para Instagram e produção para o Youtube. A transmissão das mostras competitivas e da programação aberta ao público será na TodesPlay, plataforma de streaming da APAN e da plataforma de distribuição Cinemown.

O Cabíria Festival – Mulheres e Audiovisual, evento on-line e gratuito dedicado à produção realizada por mulheres e pessoas de identidades de gênero diversas, exibe 35 filmes e 22 microfilmes e também promove debates, oficinas e painéis entre os dias 18 e 29 de novembro. Basta acessar as plataformas Videocamp para assistir longas e médias-metragens, e Cardume, onde estarão disponíveis os curtas; e o canal do festival no Youtube para assistir lives de painéis, mesas e masterclasses. A programação está disponível no site www.cabiria.com.br.

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promove lives em novembro com reflexões e debates sobre o cinema. A live “Cinema e Literatura: Linguagens e Adaptações Polêmicas” será com o escritor Edyr Augusto Proença, será no dia 19, às 20h. As transmissões acontecem pelo perfil do Instagram @centrodeestudosdecinema e sob a mediação do crítico de cinema Marco Antonio Moreira, coordenador geral do centro.

A criançada vai se divertir nos próximos sábados, 21 e 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, com café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. Confira os filmes que serão exibidos: “É Doce” no dia 21; e “Turma da Mônica- Laços”, no dia 24.

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital, esta semana: "Deixe a Luz Do Sol Entrar", pelo Festival Internacional de Mulheres no Cinema (FIM) e "O Preço do Amor", pelo Cine África. A semana traz ainda 24 filmes do 28º Festival Mix Brasil, entre longas e curtas-metragens, com destaque para os títulos brasileiros premiados "Meu Nome é Bagdá" e "Valentina".

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O Itaú Cultural exibe, até o próximo dia 23, o segundo recorte de filmes Mostra Projeções – Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível gratuitamente na plataforma da instituição. Durante 15 dias, o público tem acesso aos longas “Morto Não Fala”, “Orestes” e “O Processo”.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “MacaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. São exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro. Os filmes ficam disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

Teatro e Dança

Estas segunda e terça-feiras, 16 e 17, serão os últimos dias da segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas de teatro do Itaú Cultural. Toda a programação é gratuita e online. Os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em itaucultural.org.br).

O Itaú Cultural exibe gratuitamente, entre os próximos dias 18 e 22, no site www.itaucultural.org.br, um novo bloco da Edição Cênicas do Festival Arte como Respiro com 19 apresentações selecionadas de vários estados, incluindo artistas indígenas, teatro de animação, dança, circo e teatro clássico em espetáculos como “A Reviravolta dos Pássaros”, do grupo Dyroá Báya; “Vaga Carne”, de Grace Passô; “O BRAILE, Uma Dança às Cegas”, da Cia Pequod; e “Um Tartufo”, Moliére adaptado pelo grupo Teatro Esplendor. Os vídeos serão disponibilizados sempre às 20h pelo período de 24 horas.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site teatrounimed.com.br.

Com direção-geral de José Leal, o espetáculo “Feliz Aniversário, Papai” será apresentado presencialmente no Teatro do Sesi, nos próximos dias 19 e 21, às 21h. O evento tem entrada franca, mas somente 200 ingressos serão distribuídos meia hora antes na bilheteria do teatro, devido às medidas sanitárias impostas pelas pandemia. O uso de máscara é obrigatório.

A série “Histórias da Cultura Popular” foi lançada no canal Ester Sá no YouTube, compartilhando dois trabalhos da artista. No dia 21, será a vez de “Uma História das Histórias de Boi Bumbá”, espetáculo inspirado no livro “Boi Bumbá- Auto Popular”, de Bruno de Menezes.

Todo sábado de novembro, sempre às 19h, a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA apresenta peças diferentes em cada sessão, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. O ingresso custa a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA para a manutenção do grupo durante a pandemia. Informações em grupotapa.com.br/SOS/.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que estão sendo apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada segue até final de novembro.

A Mostra de Espetáculos do Grupo XIX de Teatro continua até o próximo dia 22, com exibição gratuita e on-line de espetáculos, bate-papo e a Mostra Abjeta com trabalhos de vários autores. Ingressos pelo Sympla e transmissão pela plataforma Zoom.

“Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento”, que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da covid-19.

Literatura e arte

A Casa de Estudos Germânicos (CGE) da UFPA realiza, nesta segunda-feira, 16, às 16h, a mesa online “Carolina Maria de Jesus e May Ayim: tradução e deslocamentos Brasil-Alemanha”, com as doutorandas e tradutoras Jess Oliveira e Raquel Alves e mediação da professora Ivonete Sampaio. E no próximo dia 23, elas farão o exercício aberto de tradução com trechos das obras de autoras em estudo. Os eventos serão transmitidos gratuitamente pelo YouTube e Facebook da CEG.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está com inscrições abertas para oficinas gratuitas e on-line de produção de texto, neste mês de novembro, sempre às 20h: a “Oficina poesia popular Vozes da Periferia” inicia nesta segunda, 16, e vai até o próximo dia 19, com Hugo Caetano; e a “Oficina de escrita criativa e narrativas afro-brasileiras”, de 24 a 27 deste mês, com o poeta Preto Michel. Inscrições via WhatsApp (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A Appris Editora e o Programa de Pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Unama convidam para o lançamento do livro de Marcia Cristina Nunes, “O Boulevard da República: um boulevard-cais na Amazônia”, nesta terça, 17, às 17h. O lançamento será on-line pela plataforma Blackboard. Informações nas redes sociais da editora (@editoraaprris).

Na terça-feira, 17, a programação IC para Crianças, do Itaú Cultural, traz aula de criação com o artista visual Gustavo Magalhães que vai ensinar trabalhos a partir de dobras, cortes e colagens com papel. Ainda, está disponível uma entrevista da série “Um Certo Alguém” com o fotógrafo Bob Wolfenson. Os conteúdos podem ser acessados no site e Youtube do Itaú Cultural.

A Livraria da Vila apresenta live no Instagram na terça, 17, com a fundadora do grupo de apoio educacional ‘autismoS’ e palestrante Juli Mayer, que lança a publicação "Ao TEA amar", da Editora Astral Cultural, com narrativas da vivência da maternidade com um filho autista.

O Amazônia Fashion Week (AFW) chega à 14ª edição de forma virtual, pela primeira vez. O evento será entre os dias 18 e 20 de novembro, com o tema “Os novos rumos da moda”. A programação terá lives, oficinas e desfiles transmitidos pelo perfil oficial do evento no Instagram (@amazoniafashionoficial) e no canal no Youtube (Amazônia Fashion Week). A programação será aberta pela live sobre “Redesign de Valores”, às 19h, com a jornalista e Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Carol Garcia.

O 28° Festival Mix Brasil segue até o próximo dia 22 de forma on-line e gratuita. Este ano, o Festival traz 101 filmes de 24 países; 6 espetáculos teatrais inéditos, como “Wonder! Vem pra Barra Pesada!", inspirado na trajetória de Claudia Wonder; shows com Linn da Quebrada, Jaloo, Martte e Bia Ferreira; seminário de literatura; laboratório audiovisual; mesas sobre temas relevantes para comunidade Lgbtqi+; artes visuais e o Show do Gongo com a Marisa Orth. A programação poderá ser acessada gratuitamente em mixbrasil.org.br e os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais innsaei.tv, Sesc Digital, Spcine Play.

A Estação Cultural recebe o Festival Cultural de Icoaraci, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), coletivo Pretas Paridas, Raio de Sol Produções e Casa do Artista, como parte das ações do Preamar da Consciência Negra. O festival é gratuito e segue aberto até o dia 27 de novembro.

A Uninter lançou a “Oficina de Literatura- Conhecendo alguns autores brasileiros”, que é gratuito e realizado pela internet, com 100 horas-aula e direito a certificado após avaliação. Inscrições e informações no link.

Segue até dezembro, segue em exposição no Shopping Metrópole Ananindeua a Expo Peru, feira de produtos culturais do país andino.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

Até esta terça-feira, 17, o Circular Campina Cidade Velha receberá conteúdos em vídeo de artistas e produtores, de qualquer linguagem artística, para exibir em mais uma edição digital, no próximo dia 22, das 8h às 21h, nas redes sociais do projeto. Os interessados devem enviar os conteúdos para o e-mail circular.comunica@gmail.com, acompanhados de mini biografia, release, ficha técnica e fotos. Serão selecionados 15 conteúdos e 3 lives para a programação. O resultado será divulgado no próximo dia 20 no site www.projetocircular.com.br.

Inscrições abertas até o dia 20 de novembro para o "1° Concurso de Trilha Sonora Amazônia Fest Alter". Os dez finalistas serão anunciados no dia 27 de novembro e submetidos ao voto popular. O resultado será divulgado no dia 11 de dezembro, em entrevista ao vivo com os finalistas no Fest Alter 2020.

O projeto "Brasis por escrever" vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficam abertas até 24 de novembro no site p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.