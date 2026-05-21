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Festa 'Só 80' comemora duas décadas de sucesso com edição especial em Belém

Evento retrô leva ao Grêmio Literário Português show de Aline Alves, discotecagem em vinil original e hits que marcaram gerações

O Liberal
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Criada em 2005, a festa se consolidou como um dos principais projetos retrô da região Norte (Crédito: Laeno Santos)

A nostalgia, os grandes clássicos e a energia das pistas de dança prometem marcar mais uma edição da festa “Só 80”, que celebra 20 anos de história neste sábado, 23, no Grêmio Literário Português, em Belém. O evento reunirá show de Aline Alves e banda, além dos DJs Fábio Miranda, Marcelo Paes e Betuel Rocha, em uma programação que convida o público a reviver os sucessos que atravessaram gerações.

Criada em 2005, a festa se consolidou como um dos principais projetos retrô da região Norte, mantendo viva a cultura musical das décadas de 1970, 1980 e 1990. Para o DJ Fábio Miranda, um dos idealizadores da “Só 80”, o projeto nasceu de forma despretensiosa, mas rapidamente conquistou diferentes públicos ao longo dos anos.

“A festa SÓ80 surgiu em 2005 sendo o primeiro projeto musical no segmento retrô no Norte do país. No início era algo intimista, só com alguns amigos, apenas com a vontade de ouvir e dançar clássicos que marcaram nossa geração, mas logo ficou gigante e itinerante, atraindo pessoas de diferentes idades”, relembra o DJ.

Segundo ele, um dos diferenciais da festa é a discotecagem em vinil original, que se tornou uma marca registrada do evento. “A discotecagem no vinil original se tornou uma atração à parte na SÓ80, valorizando essa cultura e qualidade musical. As pessoas ficam maravilhadas em ver, ouvir e saber que estão dançando ao som de vinis 100% originais, pois a qualidade sonora é perceptível”, destaca.

A cantora Aline Alves afirma que participar da edição comemorativa representa um momento especial em sua trajetória artística. Apaixonada pela sonoridade da década de 1980, ela destaca a conexão afetiva que o evento construiu com o público ao longo dos anos.

“Eu acredito que a festa Só 80 já faz parte da memória afetiva de muita gente. Então participar dessa comemoração de 20 anos é muito especial pra mim, como artista apaixonada por essa década. A festa conseguiu manter viva a essência dos anos 80 e criou uma conexão muito forte com quem participa todos os anos”, afirma.

Aline também ressalta que o novo local do evento contribuirá para tornar a experiência ainda mais marcante. “Esse ano, com a festa acontecendo no Grêmio Literário Português, que traz toda uma atmosfera clássica e grandiosa, será simplesmente surreal. Uma experiência que não dá pra perder”, comenta.

No repertório do show, o público poderá esperar sucessos que marcaram gerações e referências de artistas que influenciaram diretamente a cantora. “Minha trajetória musical foi muito influenciada por artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Whitney Houston e Rita Lee. Sempre admirei artistas com presença de palco e muita emoção ao cantar. Nesse show, o público pode esperar muita energia e aquela sensação gostosa de voltar no tempo”, destaca.

Para Aline Alves, o sucesso permanente das músicas dos anos 80 está ligado à autenticidade e à força emocional das composições da época. “São músicas feitas com muita identidade, que marcaram histórias, relacionamentos e momentos importantes na vida das pessoas. Hoje vemos uma nova geração descobrindo esses clássicos através das redes sociais, filmes e séries, enquanto quem viveu essa época sente a nostalgia de reviver tudo isso”, observa.

Fábio Miranda reforça que a proposta da festa é proporcionar ao público uma verdadeira viagem no tempo. “O público pode esperar uma experiência única, em uma atmosfera que remete aos bons anos 70, 80 e 90, com hits que ficaram na memória afetiva de todo mundo. É um saudosismo saudável, revivendo na pista o que se dançava nas danceterias da época”, conclui.

 

Serviço

Festa “Só 80” – 20 anos

Data: 23 de maio (sábado)

Horário: A partir das 22h

Local: Grêmio Literário Português (Rodovia Augusto Montenegro, Km 10)

Atrações: Aline Alves e banda, DJs Fábio Miranda, Marcelo Paes e Betuel Rocha

Ingressos e informações: disponíveis nas redes sociais oficiais do evento e pontos autorizados de venda.

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Palavras-chave

Festa Só 80

Grêmio Literário Português
Cultura
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