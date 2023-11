Festa Literária, em Santarém, começa nesta quarta-feira (29)

Santarém, município no oeste do Pará, a partir desta quarta-feira (29), recepciona mais uma edição da Festa Literária. O evento acontece no Centro de Convenções Sebastião Tapajós e se estende até domingo (3), das 9h às 21h, com uma programação gratuita. A realização é do Governo do Pará, mediante a Secretaria de Estado de Cultura, com a colaboração da Prefeitura de Santarém.

Na edição deste ano, serão 36 estandes de ofertas de livros organizados pelas bancas de eventos do Centro de Convenções. Nas bancas também ocorre a programação cultural no Palco Multivozes, espaço concedido às rodas de conversas com os convidados desta edição, além de performances de projetos escolares locais e apresentações artísticas. O Ponto do Autor será o espaço dos lançamentos de livros. No ponto estarão presentes, na quarta-feira (29), a escritora Heliana Barriga, com a obra Abrindo a Mala sem Fundo, no horário das 18h30 e o escritor Salomão Laredo, com a obra Remos de Faia, no horário das 19h30. Na sexta-feira (1), estará presente o escritor Ademar Amaral, com a obra Temporal de cima, a partir das 18h e no sábado (2) será a vez do escritor Eduardo Serique, com a obra O Nanucéu, no horário das 18h.

Na quarta-feira, a abertura irá contar com a participação de Heliana Barriga e Salomão Larêdo, escritores homenageados da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro. Eles participam de rodas de conversa. A escritora Heliana falará sobre o Universo Infantil na Literartura Paraense, às 17h. Já o escritor Salomão irá participar da mesa sobre Ficção, Memória e Atravessamentos na Literatura, às 18h30. Neste dia, às 20h, irá ocorrer também a abertura oficial e o show da Amazônia Jazz Band.

CredLivro

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) irá disponibilizar crédito de R$ 200 para 1.900 servidores efetivos da rede estadual adquirirem livros durante a Festa Literária de Santarém, no Baixo Amazonas. Os recursos serão repassados pelo Programa CredLivro, que este ano tem investimento de R$ 4,6 milhões, do governo do Pará, por meio da Seduc.

A Secretaria esclarece que os servidores já contemplados com o benefício não receberão o incentivo. As dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas com a equipe do CredLivro que estará na Festa Literária.

Durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do livro e das Multivozes, realizada em setembro, no Hangar, em Belém, a Seduc disponibilizou crédito de R$ 200 para cerca de 23 mil servidores efetivos da rede estadual, que puderam fazer a compra de livros durante os dias de evento.

Na Feira do Livro de Castanhal, entre os dias 25 e 29 deste mês, cerca de mil servidores da Seduc também foram contemplados com o benefício de R$ 200. Na 5ª Festa Literária Internacional do Xingu, que foi realizada entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, cerca de 300 servidores da região tiveram acesso ao benefício. Os servidores que participaram da Festa Literária de Cametá, realizada entre os dias 08 e 12 deste mês, também foram contemplados com o bônus.

Multivozes

A Feira Literária de Santarém adota o conceito de multivozes, integrado pela Secult em 2019 como forma de valorizar a tradição oral da Amazônia. Por isso, durante os cinco dias, a Festa Literária dedicará a programação às Vozes dos Homenageados e do Escritor Paraense; Diversidade, Inclusão e da baixada; da Infância e da Cultura de Paz; da Democracia e do Clima; e do Baixo Amazonas.

Destaque

O evento é resultado da política de descentralização das ações de fomento ao livro e leitura, em parceria com as prefeituras, e como extensão das ações da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro. O objetivo é a valorização da produção literária regional, para além das vendas de livros. Deste modo, diversos nomes de Santarém e região farão parte da programação em todos os dias da Festa Literária.

Programação

Dedicado às Vozes do Baixo Amazonas, o último dia da Feira irá contar com uma vasta programação em comemoração à cultura do tapajós. A programação irá oferecer uma roda de conversa com os Mestres Chico Malta (Alter do Chão) e Jefferson Paiva (Santarém), às 18h30. A conversa será mediada por Jean Araújo. Finalizando a Festa Literária ao som do Carimbó, Mestre Malta fará uma apresentação.

A programação completa da Festa Literária de Santarém está disponível no Instagram da Feira Pan-Amazônica do Livro (@feiradolivroedasmultivozes) e no Instagram da Secult (@secultpara). O evento também é apoiado, mediante Governo do Pará, pela Secretaria Regional do Baixo Amazonas. Por meio da Prefeitura de Santarém, apoiam o evento as Secretarias de Cultura e de Educação.