Livro artesanal será o atrativo de Feira Literária no bairro da Marambaia

A Feira do Livro Artesanal da Amazônia chega à segunda edição neste sábado, dia 12, com o intuito de atrair leitores e democratizar o acesso à leitura. O evento ocorrerá das 16h às 22h no Mercado da Marambaia, localizado na avenida Dalva, próximo à Igreja de São Jorge. A Feira terá o lançamento da 11º edição do Capitão Açaí. O Sarau do Recomeço terá a participação de Chico Weyl, Ana Fabem, Cuité Marambaia, Márcio Siqueira, Mateus Moura, e Buscapé Blues.

“Ela é a segunda Feira do Livro artesanal. A gente fez a primeira no ano passado, e resolvemos fazer a segunda com o lançamento da revista do Capitão Açaí, com o cartunista Ronaldo Rony, que agora mora em Macapá, há mais de 20 anos. A edição anterior ele lançou na feira do livro artesanal, e nessa agora o contexto da historinha é a vinda dele no passado para a Feira”, conta um dos organizadores, Clei Souza.

A ideia é descentralizar eventos de Feiras do Livro para as periferias de Belém e democratizar mais a leitura. A feira tem a expectativa de reunir 15 autores que trabalham com livro artesanal, poetas e trovadores e cantores que se apresentarão no sarau.

“Isso é a valorização do fanzine, do livro artesanal, por isso é importante que a feira seja em uma feira mesmo. Além do lançamento dos outros autores que vão falar sobre, ainda vai ter o Sarau do Recomeço, juntamente com os artistas da Marambaia com performances poéticas, música ao vivo e vídeos”, explica. A primeira edição conseguiu reunir aproximadamente 300 pessoas no evento.

Clei Souza criou junto com Adriana Costa, do Sarau do Recomeço, a Feira para ser um espaço aberto para os escritores que produzem os seus próprios livros. Os livros artesanais não são feitos em gráficas. “Quando a gente fala do livro pensa muito no livro industrial, feito em gráfica e editora. Esses livros artesanais são feitos pelos autores mesmo a mão, xerocados, imprimem, montam a capa, é um trabalho de manufatura. É algo que está crescendo no Brasil. Já existem essas feiras em Minas Gerais e Pernambuco”, explica.

Os livros na Feira custarão entre R$ 10 a R$ 30. Os autores também trocam livros entre si, e às vezes, até doam os livros. “Essa é uma questão interessante do livro artesanal. É diferente de outras feiras ou de ir na livraria onde você não tem contato com o autor, nessa Feira você encontra com o autor, conversa, consegue o autógrafo”, informou.