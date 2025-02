Festa do Sairé ocorrerá em Alter do Chão, no oeste do Pará, de 18 a 22 de setembro

A Festa do Sairé 2025 será realizada na vila balneária de Alter do Chão, no oeste do Pará, de 18 a 22 de setembro. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Santarém, município que abriga esse balneário, na quarta-feira (5) à noite, pela primeira vez em Alter do Chão, em solenidade reunindo dirigentes do Gabinete e das secretarias municipais de Cultura (Semc) e de Turismo (Semtur) e lideranças comunitárias.

"Hoje foi histórico, fazer o anúncio das datas do Sairé em Alter do Chão. A escolha foi uma construção coletiva com a comunidade. Estamos muito felizes em poder fortalecer as tradições e preservar a identidade do povo de Alter do Chão como os protagonistas do Sairé”, ressaltou a titular da Semc, Priscila Castro.

Grafia

Como repassa a Prefeitura, outra novidade é o retorno da grafia "Sairé". A Prefeitura de Santarém informa que a decisão foi tomada com base na Lei 14.997, de 2024, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece como manifestação cultural brasileira a Festa do Sairé, a qual o Ministério da Cultura considera a escrita com “S”. A medida atende também a um pedido da organização da Festa, de moradores da Vila e de representantes indígenas que reconhecem o nome da festa como “Sairé”, assim como ela foi escrita nos registros mais antigos.

O coordenador da Festa, Osmar Vieira, destacou a parceria entre a gestão municipal e a comunidade envolvida no Sairé. "Podemos dizer que estamos fazendo grandes parcerias. Estão escutando a comunidade, a organização da festa e as lideranças. Tem havido a preocupação em construir o Sairé juntos e que todos vivam essa experiência e sintam o cheiro do Sairé", ressaltou Osmar.

Em campo

“Os detalhes e as atrações da programação ainda serão definidas, mas para nós, o Sairé começa a partir de hoje com a definição da data e o pontapé inicial da organização. Juntos, vamos proporcionar para quem vier para Alter do Chão uma das melhores edições Sairé da história”, destacou o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós.

O encerramento da solenidade de anúncio das datas da Festa do Sairé foi marcada por uma apresentação especial dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, grandes atrações do evento em solo santareno. Participaram da solenidade o vice-prefeito de Santarém, Carlos Martins; o titular da Semtur, Emanuel Júlio, e os vereadores Alaércio Cardoso, Joziel Colares, Sérgio Pereira e Murilo Tolentino.