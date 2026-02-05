Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festa de Maxiane no BBB 26 tem choro generalizado e espera por retorno de Brigido

Estadão Conteúdo

A festa da líder Maxiane na madrugada desta quinta-feira, 5, deu espaço a momentos de muita emoção entre os brothers no BBB 26. As fotos da família da pernambucana comoveram a casa e os participantes caíram no choro.

Vetada por Maxiane da festa, Ana Paula também chorou com saudades do pai, enquanto decidiu não cumprir o desafio para ter a chance de ir à festa da líder. Na festa, Sarah acredita que Brigido foi eliminado em um Paredão falso, e espera retorno do ex-BBB. Veja o resumo:

Começa a festa

Após vetar Ana Paula da sua festa, Maxiane recebeu a celebração com o tema ligado ao universo pop. A pernambucana se emocionou com as fotos espalhadas na festa.

Ana Paula decide não cumprir o desafio

No quarto do Barrados no Baile, Ana Paula se divertiu ao lembrar o discurso de Maxiane ao vetá-la da festa. A jornalista disse que ia ficar deitada, mas avaliou fazer a pintura do desafio sem seguir o gabarito.

Maxiane, Chaiany, Gabriela e Ana Paula choram com saudade da família

Maxiane chorou na festa ao ver as fotos do filho, Joaquim: "Meu Juca, mamãe te ama! Eu vou dar uma vida melhor pra gente."

Chaiany também se emocionou ao ver as fotos do filho de Maxiane e lembrou de Lara, sua filha. A goiana foi consolada por Milena.

Gabriela também caiu no choro com saudade da família. "Você vai ganhar o líder e vai ver a sua família também", falou Maxiane à sister.

Enquanto tirava os brincos no quarto do desafio, Ana Paula lembrou do pai e foi às lágrimas. "Ele achou bonitinho meus piercings, mas achou que tava muito. Eu sempre exagero, né pai?", disse.

Milena chora por Ana Paula

Na festa da líder, Milena desabafa ao lado de Juliano Floss sobre a falta de Ana Paula na festa. Juliano consola a recreadora afirmando que Ana Paula não deve estar triste, e Milena diz que se preocupa com o cansaço da amiga.

Solange Couto e Milena analisam roupa de Marciele e Maxiane Solange e Milena notaram uma semelhança entre as roupas de Maxiane e Marciele. A atriz contou que Marciele escolheu um vestido similar ao da líder após ver o que ela usaria. "É uma disputa que tem entre elas mesmas. O nome disso é inveja", afirmou a atriz.

As duas continuam comentando sobre a coincidência, e Solange diz que Marciele podia guardar o vestido para usar em outro momento. Milena concorda e diz que apesar das diferenças com Maxiane, a pernambucana merecia uma festa. "Agora a amiga usar a mesma roupa? É o mesmo que eu fazer um aniversário com tema e alguém usar a mesma roupa que eu", avaliou Milena.

Juliano Floss chora na sala da casa

Juliano Floss ficou triste ao saber que, na última festa, brothers se reuniram para falar que ele gosta de chamar a atenção com as coreografias.

O brother continuou chorando, imaginando se a família está orgulhosa da postura dele no reality. "A gente não quer errar nem um pouquinho (...) mas acho que o nosso acerto é ser quem a gente é", consola Leandro.

Jonas e Maxiane se beijam novamente

Após distância nas duas últimas comemorações da casa, Jonas e Maxiane voltaram a trocar beijos na festa da líder.

Sarah espera Brigido voltar de Paredão falso

Sarah continua acreditando que Brigido foi eliminado em um Paredão falso e diz que espera acordar com o bom dia do ex-BBB. "Eu quero ver a cara do Babu."

A sister acha que Brigido deve ter cometido algum "erro muito feio" para ter sido eliminado por Ana Paula e Edilson também levanta a hipótese do Paredão ser falso. O paredão de Brigido não foi falso.

Brothers elogiam discurso de Maxiane

Jonas e Sarah elogiaram o discurso de Maxiane ao barrar Ana Paula da festa. "Nunca teve um discurso tão bonito no barrados da festa em todo o Big Brother", afirmou Sarah.

Ana Paula retorna após não cumprir desafio

Ana Paula usou o tempo do desafio para descansar. A jornalista cobriu os olhos e se deitou no chão enquanto a festa da líder chegava ao fim.

Ao retornar para a casa, Ana Paula foi recepcionada por Milena e Chaiany, a sister perguntou como foi a festa de Maxiane. "Foi boa, fiquei bêbada e fui dormir", respondeu Chaiany.

Brothers detonam festa de Maxiane

Ainda comentando com Ana Paula sobre a festa de Maxiane, Juliano Floss e Milena detonam o evento da líder. "Olhe que Cowboy me botou no Paredão, e a dele foi muito mais divertida", avaliou Milena.

